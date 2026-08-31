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Головна Київ Росія вдарила по складу VARUS у Київській області: знищено товари

Росія вдарила по складу VARUS у Київській області: знищено товари

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31 серпня 2026 14:59
Можлива тимчасово відсутність товарів: РФ вдарила по складу VARUS у Київській області
Пожежа на складі VARUS внаслідок російського удару. Фото: VARUS

Російські окупанти у ніч проти 31 серпня атакували склад VARUS у Київській області. Обстріл завдав значних збитків — знищено велику кількість товарів. На щастя, люди не постраждали. 

Про це повідомила пресслужба VARUS, передає Новини.LIVE.

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Російський удар по складу VARUS

Внаслідок російської атаки пошкоджено та знищено багато товарів. У VARUS попереджають, що через атаку противника найближчим часом можливі затримки з поставками та тимчасова відсутність окремих позицій на полицях магазинів.

"Ми вже робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити постачання та забезпечити магазини необхідним асортиментом. Водночас щиро співчуваємо нашим партнерам, чиї товари зберігалися на складських майданчиках поруч із нами та також постраждали внаслідок атаки", — йдеться у повідомленні.

Попри атаку, всі магазини VARUS відкриті та працюють у звичному режимі.

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Допис VARUS. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на очільника Київської ОВА Тимур Ткаченка, російські окупанти 31 серпня атакували Київщину та поранили чотирьох людей. Він повідомив, що ворог пошкодив складські приміщення, заклад торгівлі та багатоквартирний будинок.

А 28 серпня Росія атакувала склад Vivat у Києві, де зберігалися книжки. Внаслідок удару окупантів він згорів.

війна Київська область обстріли магазини склад
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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