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Главная Киев КГГА предупреждает киевлян о возможном задымлении из-за пожара в области

КГГА предупреждает киевлян о возможном задымлении из-за пожара в области

Ua ru
31 августа 2026 18:08
В Киеве предупредили о задымлении из-за пожара в Киевской области
Спасатели устраняют последствия нападения РФ в Киевской области. Фото: ГСЧС Киевской области

В Бучанском районе Киевской области бушует пожар. Из-за направления ветра дым может распространяться в сторону столицы. В Киеве возможно задымление.

Об этом предупредили в Киевской городской государственной администрации в понедельник, 31 августа, сообщает Новини.LIVE.

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Киевлян предупредили о возможном задымлении

В КГГА отметили, что из-за направления ветра дым от пожара в Бучанском районе может распространяться в сторону Киева. В случае появления задымления жителям столицы рекомендуют соблюдать базовые меры безопасности.

В частности, киевлянам советуют закрыть окна и ограничить пребывание на улице. Также по возможности рекомендуют включить очиститель воздуха и пить достаточно воды.

По данным городской системы мониторинга, фиксируются незначительные превышения концентрации приземного озона и взвешенных частиц (пыли) из-за пожаров в области, вызванных вражескими атаками.

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"В Киеве возможно задымление из-за пожара в Бучанском районе Киевской области. В Бучанском районе Киевской области бушует пожар. Из-за направления ветра дым может распространяться в сторону столицы. В случае появления задымления рекомендуем: закрыть окна, ограничить пребывание на улице, по возможности включить очиститель воздуха, пить достаточно воды", — говорится в заявлении КГГА.

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Скриншот сообщения КГГА/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что ночью 31 августа российские войска атаковали склад сети VARUS в Киевской области. В результате обстрела значительное количество товаров было уничтожено и повреждено. В магазинах сети предупредили о возможных задержках с поставками и временном отсутствии некоторых товаров.

Новини.LIVE также писали, что 31 августа российские оккупанты атаковали Киевскую область, в результате чего пострадали четыре человека. Двоих мужчин с осколочными ранениями конечностей госпитализировали, ещё двое человек получили травмы в Броварском районе. В результате обстрела также повреждены складские помещения, торговое заведение и многоквартирный дом.

Киев пожар Киевская область загрязнение воздуха смог дым
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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