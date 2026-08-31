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Головна Київ Обстріл Київщини: окупанти поранили людей та пошкодили склади

Обстріл Київщини: окупанти поранили людей та пошкодили склади

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31 серпня 2026 11:24
Росія атакувала Київщину 31 серпня: четверо людей поранені
Рятувальник. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти у понеділок, 31 серпня, атакували Київську область. Внаслідок обстрілу поранення отримали четверо людей. Зокрема, противник пошкодив складські приміщення.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Київщини 31 серпня

Двоє чоловіків отримали осколкові поранення кінцівок. Медики госпіталізували їх до місцевої лікарні. Крім того, ще двоє травмованих у Броварському районі. Медики надають всю необхідну допомогу.

"Ворог продовжує атакувати цивільні об’єкти. У Броварському районі пошкоджені складські приміщення та заклад торгівлі. У Бориспільському районі — три складські приміщення та багатоквартирний будинок", — зазначив Ткаченко.

На місцях працюють екстрені служби.

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Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, у ніч проти 31 серпня російські окупанти намагалися атакували Київ дронами. У столиці лунали потужні вибухи.

А позаштатний радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що російські реактивні дрони, які прямують у бік Києва, зазвичай обирають маршрут поблизу білоруського кордону. Значна кількість безпілотників максимально довго рухається цією ділянкою, хоча географічно могла б дістатися столиці швидшим шляхом. Така траєкторія може бути пов’язана з використанням LTE-модемів.

війна Україна Київська область обстріли Росія поранення
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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