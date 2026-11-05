И.о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев. Фото: facebook.com/p/Заступник-голови-КМДА-Петро-Пантелеєв-100031887326912

Резервное питание позволяет возобновить подачу воды в дома киевлян после перебоев с электроэнергией. Однако обеспечить работу всей системы водоснабжения только с помощью генераторов невозможно. Часть объектов требует отдельных электростанций и специальной энергетической инфраструктуры. Об этом рассказал и.о. первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

Об этом стало известно из трансляции брифинга, посвященного текущей ситуации с энергоснабжением в Киеве, передает Новини.LIVE.

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Резервное питание системы водоснабжения Киева

Первый этап работ предусматривал установку 104 генераторов и строительство электростанций общей мощностью 16 МВт. Они предназначены для обеспечения работы объектов водоснабжения во время отключений электроэнергии.

В то же время установить генераторы на всех объектах городской системы невозможно.

"Мощность большей части системы водоснабжения и водоотведения города Киева такова, что, грубо говоря, генераторы ее не выдерживают", — отметил он.

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Поэтому для таких объектов необходимо строить полноценные электростанции и создавать отдельную энергетическую инфраструктуру.

Как работает резервное питание на Оболони

В качестве примера Пантелеев привел Оболонский район, где проживает более 300 тысяч человек. Там особенности системы водоснабжения позволяют использовать генераторы мощностью до 1 МВт.

Во время перехода на резервное питание вода может пропасть примерно на час. После этого водоснабжение восстанавливается, и район практически постоянно остается с водой.

Когда завершатся работы в Киеве

Работы по созданию резервного энергоснабжения для систем водоснабжения и водоотведения столицы продолжаются. Первый этап уже завершен, а весь проект планируется закончить в конце 2026 года.

"Такие работы предполагают достаточно серьезное проектирование, расчет оборудования, затем заказ этого оборудования, производство", — пояснил представитель КГГА.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Станислав Игнатьев пояснял: во время кратковременных отключений электроэнергии продолжительностью 2–3 часа система водоснабжения Киева может поддерживать необходимое давление. Однако более длительные отключения электроэнергии могут вызвать более серьезные проблемы.

Также Новини.LIVE писали, что после одного из отключений водоснабжение в столице вскоре удалось частично восстановить. Для этого специалисты непрерывно работали в течение всей ночи.