Отопление в Киеве — КГГА требует усилить контроль

КГГА требует усилить контроль за системами отопления в домах
Городские власти Киева призывают киевлян усилить контроль за системами отопления во время морозов. В случае риска оттаивания просят принять меры.
Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА) 2 февраля.
Какова ситуация с отоплением в Киеве
Городские власти отметили необходимость усилить контроль управляющих жилых домов за работой систем отопления во время морозов.
"В связи с сильными морозами необходимо обеспечить круглосуточный мониторинг работы систем отопления в домах, где отопление зависит от электроснабжения и отсутствует резервное питание", — отметили в КГГА.
Кроме того, киевлян призвали постоянно:
- проверять уязвимые участки системы отопления - подвалы, чердаки, вводы;
- оценивать состояние теплоизоляции трубопроводов;
- следить за тем, чтобы были перекрыты продухи;
- уделять особое внимание периодам отсутствия электроэнергии.
"В случае необходимости город призывает немедленно принимать меры, чтобы не допустить оттаивания системы отопления дома или отдельных ее элементов", — добавили в администрации.
Напомним, по состоянию на 2 февраля в Киеве без тепла остаются около 80 домов. Энергетики и коммунальщики работают круглосуточно, чтобы подключить дома.
Отмечается, что самая сложная ситуация в Деснянском районе столицы. Сейчас ключевой задачей является выход системы на полноценный температурный режим, чтобы в квартирах жителей начала повышаться температура.
