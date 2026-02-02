Отопление в Киеве — КГГА требует усилить контроль

Отопление в доме. Иллюстративное фото: freepik

Городские власти Киева призывают киевлян усилить контроль за системами отопления во время морозов. В случае риска оттаивания просят принять меры.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА) 2 февраля.

Какова ситуация с отоплением в Киеве

Городские власти отметили необходимость усилить контроль управляющих жилых домов за работой систем отопления во время морозов.

"В связи с сильными морозами необходимо обеспечить круглосуточный мониторинг работы систем отопления в домах, где отопление зависит от электроснабжения и отсутствует резервное питание", — отметили в КГГА.

Кроме того, киевлян призвали постоянно:

проверять уязвимые участки системы отопления - подвалы, чердаки, вводы;

оценивать состояние теплоизоляции трубопроводов;

следить за тем, чтобы были перекрыты продухи;

уделять особое внимание периодам отсутствия электроэнергии.

"В случае необходимости город призывает немедленно принимать меры, чтобы не допустить оттаивания системы отопления дома или отдельных ее элементов", — добавили в администрации.

Напомним, по состоянию на 2 февраля в Киеве без тепла остаются около 80 домов. Энергетики и коммунальщики работают круглосуточно, чтобы подключить дома.

Отмечается, что самая сложная ситуация в Деснянском районе столицы. Сейчас ключевой задачей является выход системы на полноценный температурный режим, чтобы в квартирах жителей начала повышаться температура.