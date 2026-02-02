Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев КГГА требует усилить контроль за системами отопления в домах

КГГА требует усилить контроль за системами отопления в домах

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 19:26
Отопление в Киеве — КГГА требует усилить контроль
Отопление в доме. Иллюстративное фото: freepik

Городские власти Киева призывают киевлян усилить контроль за системами отопления во время морозов. В случае риска оттаивания просят принять меры.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА) 2 февраля.

Реклама
Читайте также:

Какова ситуация с отоплением в Киеве

Городские власти отметили необходимость усилить контроль управляющих жилых домов за работой систем отопления во время морозов.

"В связи с сильными морозами необходимо обеспечить круглосуточный мониторинг работы систем отопления в домах, где отопление зависит от электроснабжения и отсутствует резервное питание", — отметили в КГГА.

Кроме того, киевлян призвали постоянно:

  • проверять уязвимые участки системы отопления - подвалы, чердаки, вводы;
  • оценивать состояние теплоизоляции трубопроводов;
  • следить за тем, чтобы были перекрыты продухи;
  • уделять особое внимание периодам отсутствия электроэнергии.

"В случае необходимости город призывает немедленно принимать меры, чтобы не допустить оттаивания системы отопления дома или отдельных ее элементов", — добавили в администрации.

Напомним, по состоянию на 2 февраля в Киеве без тепла остаются около 80 домов. Энергетики и коммунальщики работают круглосуточно, чтобы подключить дома.

Отмечается, что самая сложная ситуация в Деснянском районе столицы. Сейчас ключевой задачей является выход системы на полноценный температурный режим, чтобы в квартирах жителей начала повышаться температура.

Киев КГГА морозы теплоснабжение отопление дом
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации