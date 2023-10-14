КМДА закупила алкоголь на майже 100 тисяч гривень

Засідання КМДА. Фото: пресслужба адміністрації

У Київській міській державній адміністрації оголосили тендер для закупівлі алкоголю майже на 100 тисяч гривень. Замовником такого виду товару є Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) "Київський культурний кластер".

Про це йдеться в оголошенні на сайті системи публічних закупівель Prozorro.

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Що відомо про тендер

Зазначається, що шляхом відкритих торгів, перемогла компанія ТОВ "Приват-Алко Трейдінг". Підприємство запропонувало виконати умови тендеру за 97 999 тисяч гривень.

Оголошення із сайту про закупівлю алкоголю для КМДА. Скриншот: Новини.LIVE

Коли мають поставити алкоголь

"Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 09 жовтня 2023 — 31 грудня 2023", — йдеться у повідомленні.

Скандальні закупівлі

Зазначимо, що в Україні досі з'являється багато тендерів, які, на думку суспільства, зараз не на часі.

Нещодавно стало відомо, що Комунальне підприємство (КП) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду Києва "Плесо" збирається провести благоустрій зони відпочинку "Вербне", що розташовується в столичному районі Оболонь. Роботи планують закінчити до 23 грудня цього року.

Також ми писали, що Одеський державний університет внутрішніх справ оголосив тендер для проведення реставраційних робіт на фасадах історичної будівлі, розташованої у центрі Одеси, за адресою провулок Сабанський, 4.

Нагадаємо, аналітики з територіального управління Бюро економічної безпеки Львівської області виявили тендер на проведення робіт з реконструкції спортивного об’єкта в області. Проведення закупівель здійснювали службові особи одного зі структурних підрозділів Львівської обласної військової адміністрації.