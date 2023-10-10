У Києві планують витратити 10 млн на благоустрій озера "Вербне"

Озеро "Вербне" у Києві. Фото: kiev.foto.info

Комунальне підприємство (КП) по охороні, утриманню та експлуатації земель водного фонду Києва "Плесо" збирається провести благоустрій зони відпочинку "Вербне", що розташовується в столичному районі Оболонь. Роботи планують закінчити до 23 грудня цього року.

Про це стало відомо з оголошення в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

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Вартість благоустрою "Вербне"

Відомо, що ще 4 жовтня КП "Плесо" оголосило тендер на закупівлю послуг з ремонту для того, щоб провести благоустрій зони відпочинку "Вербне". На це планують витратити 10,4 мільйони гривень.

Зазначається, що тендерні пропозиції прийматимуть до 12 жовтня. Аукціон має відбутись на наступний день, 13 жовтня.

Що планують встановити в зоні відпочинку

Згідно з інформацією тендерної документації, біля зони відпочинку хочуть встановити пандуси, урни, тротуари, лавочки, шлагбаум, а також провести озеленення території: посадити берези, верби та сосни.

Відповідні роботи планують закінчити до 23 грудня.

Нагадаємо, Київська міська рада влаштувала "таємний розпил" бюджету на ремонті столичного військового госпіталю ветеранів війни. На це планують витратити 1 мільярд гривень.

Додамо, 7 жовтня кияни зібралися на мітинг проти тендерів Кличка. Люди вимагали у мера виділяти більше коштів на допомогу ЗСУ.