У Києві активіст отримав повістку після акції протесту: у КМДА відреагували

Активіст Роман Абрашин на акції протесту під будівлею КМДА. Фото: фейсбук-сторінка активіста

У Києві 16 вересня відбулася акція протесту під будівлею КМДА. Після неї активісту Роману Абрашину вручили повістку. В цьому він звинуватив Київську міську державну адміністрацію.

У КМДА на запит видання hromadske відповіли на такі звинувачення.

Читайте також:

Що сталося

Зазначимо, що 16 вересня відбулася акція проти нецільового витрачання бюджетних коштів. На ній він облив червоною фарбою державну будівлю.

Будівля КМДА, яка облита червоною фарбою. Фото: Роман Абрашин

Після цього до нього додому прибули правоохоронці та співробітники ТЦК і СП, які вручили йому повістку.

Роман Абрашин тримає повістку. Фото: фейсбук-сторінка активіста

Абрашин вважає, що це було зроблено за вказівкою мера Києва Віталія Кличка. Він повідомив, що після мітингу міський голова подзвонив його знайомій активістці Марії Барабаш та заявив, що прослідкує за тим, аби Романа відправили на війну.

Скриншот допису

Що кажуть в КМДА

Своєю чергою в КМДА наголосили, що така інформація "не відповідає дійсності", оскільки "міська влада не має повноважень здійснювати призов громадян на військову службу".

Крім того, Управління інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації Київради (КМДА) відповіло журналістам, що не має доступу до особистих дзвінків Віталія Кличка.

Реакція активіста

Водночас Роман прокоментував слова київської адміністрації. За його словами, "нічого більшого від КМДА не очікував".

"Чи до всіх додому приїздить поліція, слідчий і представники ТЦК вручати повістку? Дивний збіг? Давайте будемо чесними, в країні, де справа про непридатність коштує 2 000 доларів, нам кажуть що Кличко та посадовці не мають впливу на ТЦК? Дуже сумніваюсь в цьому", — зауважив він.

Скриншот допису

Нагадаємо, 23 вересня мешканці столиці влаштували мітинг біля Київської міської державної адміністрації. Вони виступили проти використання бюджетних коштів на закупівлі, без яких можна обійтися.