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КГГА закупила алкоголь почти на 100 тысяч гривен

14 октября 2023 16:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
КГГА закупила алкоголь почти на 100 тысяч гривен
Заседание КГГА. Фото: пресс-служба администрации
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киевской городской государственной администрации объявили тендер на закупку алкоголя почти на 100 тысяч гривен. Заказчиком такого вида товара является Коммунальное предприятие исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) "Киевский культурный кластер".

Об этом говорится в объявлении на сайте системы публичных закупок Prozorro.

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Что известно о тендере

Отмечается, что путем открытых торгов победила компания ООО "Приват-Алко Трейдинг". Предприятие предложило выполнить условия тендера за 97 999 тысяч гривен.

КГГА и алкоголь
Объявления с сайта о закупке алкоголя для КГГА. Скриншот: Новини.LIVE

Когда должны поставить алкоголь

"Срок поставки товаров, выполнения работ или оказания услуг: 09 октября 2023 — 31 декабря 2023", — говорится в сообщении.

Скандальные закупки

Отметим, что в Украине до сих пор появляется много тендеров, которые, по мнению общества, сейчас не ко времени.

Недавно стало известно, что Коммунальное предприятие (КП) по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда Киева "Плесо" намерено провести благоустройство зоны отдыха "Вербное", которая находится в столичном районе Оболонь. Работы планируют завершить до 23 декабря этого года.

Также мы писали, что Одесский государственный университет внутренних дел объявил тендер на проведение реставрационных работ на фасадах исторического здания, расположенного в центре Одессы, по адресу переулок Сабанский, 4.

Напомним, аналитики по территориальному управлению Бюро экономической безопасности Львовской области выявили тендер на проведение работ по реконструкции спортивного объекта в области. Проведение закупок осуществлялось должностными лицами одного из структурных подразделений Львовской областной военной администрации.

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