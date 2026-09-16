На автовокзалах Киева нет зарегистрированных укрытий: где спрятаться

Люди на автовокзале в Киеве. Фото: Google Maps/Ольга Григоращенко

По состоянию на 14 сентября на киевских автовокзалах и автостанциях не зарегистрировано ни одного объекта фонда защитных сооружений. Речь идет о Центральном автовокзале, а также об автостанциях "Дарница", "Южная", "Дачная", "Полесье" и "Подол". Пассажирам в случае воздушной тревоги рекомендуют пользоваться ближайшими укрытиями.

Об этом КМВА сообщила в ответ на запрос Новини.LIVE.

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Ситуация с укрытиями на автовокзалах Киева

Среди укрытий в столице есть станции метро, подземные переходы и защитные помещения в соседних зданиях, рассчитанные на 144–3013 человек. В частности, неподалеку от Центрального автовокзала расположена станция метро "Демиевская" и четыре подземных перехода.

Ответ на запрос. Фото: Новини.LIVE

Ответ на запрос. Фото: Новини.LIVE

В то же время ситуация на Центральном железнодорожном вокзале отличается. Там оборудованы два сооружения двойного назначения — Западный пешеходный туннель вместимостью 1070 человек и Восточный пассажирский туннель, который может одновременно принять 192 человека.

Рядом с железнодорожным вокзалом также расположена станция метро "Вокзальная". В КМВА отметили, что добраться до указанных укрытий можно примерно за 1–3 минуты, а доступ к ним должен быть обеспечен круглосуточно.

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Как сообщали Новини.LIVE, 12 сентября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице в настоящее время насчитывается более четырех тысяч укрытий различных типов. По его словам, часть убежищ ремонтируется, а также обустраиваются новые, на что в этом году районным администрациям выделили около полумиллиарда гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 сентября эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов заявил, что из-за постоянных воздушных атак и длительного пребывания детей в укрытиях полноценный образовательный процесс в Киеве может стать фактически невозможным. По его словам, столичным властям может потребоваться перестроить учебный процесс по примеру прифронтовых регионов.