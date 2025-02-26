КМВА перевіряє перепустки для пересування у комендантську годину

Порушник комендантської години. Фото: Київ 24

Київська міська військова адміністрація розпочала масштабну перевірку перепусток, які дозволяють пересування містом у період комендантської години. Загалом під перевірку потрапили 9 тисяч документів.

Про це повідомив речник КМВА Євген Ієвлев в ефірі програми Вечір.LIVE.

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Так, за словами Ієвлева, деякі перепустки могли отримати особи, які не мають обґрунтованої необхідності у пересуванні вночі.

"Ми маємо підстави вважати, що деякі перепустки було видано людям, які не мають пересуватися під час комендантської години", — наголосив він.

Адміністрація наголошує на важливості дотримання правил комендантської години та закликає громадян до відповідальності.

Нагадаємо, що начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що Київська міська державна адміністрація видає перепустки для руху під час комендантської години.

Раніше Ткаченко провів нараду з питань організації руху громадського транспорту в Києві під час повітряної тривоги.