КГВА проверяет пропуска для передвижения в комендантский час

Нарушитель комендантского часа. Фото: Киев 24

Киевская городская военная администрация начала масштабную проверку пропусков, которые позволяют передвижение по городу в период комендантского часа. Всего под проверку попали 9 тысяч документов.

Об этом сообщил представитель КГВА Евгений Иевлев в эфире программы Вечір.LIVE.

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Так, по словам Иевлева, некоторые пропуска могли получить лица, которые не имеют обоснованной необходимости в передвижении ночью.

"Мы имеем основания полагать, что некоторые пропуска были выданы людям, которые не должны передвигаться во время комендантского часа", — подчеркнул он.

Администрация подчеркивает важность соблюдения правил комендантского часа и призывает граждан к ответственности.

Напомним, что начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что Киевская городская государственная администрация выдает пропуска для движения во время комендантского часа.

Ранее Ткаченко провел совещание по вопросам организации движения общественного транспорта в Киеве во время воздушной тревоги.