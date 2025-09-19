Відео
Україна
Головна Київ КМВА підписала меморандум з GEM Ukraine — як фонд допомагає Києву

КМВА підписала меморандум з GEM Ukraine — як фонд допомагає Києву

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 01:16
У Києві підписали меморандум про допомогу від фонду GEM Ukraine
Голова КМВА Тимур Ткаченко та очільник GEM Ukraine Майкл Каппоні. Фото: КМВА

Представники Київської міської військової адміністрації (КМВА) та фонд міжнародної підтримки України GEM Ukraine, який очолює Майкл Каппоні, підписали меморандум про всебічну співпрацю. З початку широкомасштабного вторгнення цей фонд сильно допомагає киянам.

Про підписання меморандуму у своєму Telegram повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко.

Читайте також:

Як GEM Ukraine допомагає Києву

КМВА підписала меморандум з GEM Ukraine — як фонд допомагає Києву - фото 1
Підписання меморандуму про співпрацю. Фото: КМВА

Очільник КМВА підкреслив, що Майкл Каппоні є визначним другом України, який залучив значні кошти від міжнародних меценатів, зокрема Говарда Грем Баффета, для підтримки українців. Завдяки його зусиллям Києву було надано допомогу на суму в багато сотень мільйонів доларів, а по всій Україні — на суму в мільярди.

Від 2022 року фонд Global Empowerment Mission (GEM Ukraine) за підтримки Howard G. Buffett Foundation (HGBF) замінив понад 10 тисяч вікон на понад 300 об'єктах цивільної інфраструктури в Києві. Це становить майже 30 тисяч квадратних метрів склопакетів та конструкцій.

GEM Ukraine за підтримки Howard G. Buffett Foundation (HGBF) є найшвидшою організацією, яка здійснює заміну вікон у будинках, постраждалих від російської агресії в цьому році.

До списку адрес, де було проведено роботи, входять провулок Кременецький, бульвар Вацлава Гавела, вулиці Шалімова, Авіаконструкторська, Здановської та десятки інших локацій. Організація відновила скління в пошкоджених дитячих садках, школах, вищих навчальних закладах та лікарнях.

КМВА підписала меморандум з GEM Ukraine — як фонд допомагає Києву - фото 2
Зустріч представників КМВА та фонду GEM Ukraine. Фото: КМВА

Голова КМВА Тимур Ткаченко підкреслив вагомий внесок GEM Ukraine у відновлення Києва: "Я повторюю слова подяки, які особисто висловив пану Каппоні, меценатам та фонду, який він представляє. Цей рік показав, що швидкість вашої допомоги часто перевищує темпи роботи міста. Для сотень наших родин ви стали символом надії на повернення до нормального життя".

Крім заміни вікон, GEM Ukraine за підтримки Howard G. Buffett Foundation (HGBF) реалізує в Україні ряд інших програм. З 2022 року фонд забезпечив понад 6 мільйонів продуктових наборів. Також організація постачає питну воду в низку громад, насіння для фермерів та домогосподарств прикордонних звільнених сіл.

Після деокупації Бучі саме GEM Ukraine за підтримки Howard G. Buffett Foundation (HGBF) відновила вулицю Вокзальну, яка була зруйнована окупантами навесні 2022 року.

Раніше повідомлялось, що КМВА підписала меморандуми про співпрацю з одинадцятьма волонтерськими організаціями та фондами. Вони активно допомагають місту під час російських атак.

Нещодавно стало відомо, що у Києві змінять механізм допомоги постраждалим внаслідок обстрілів РФ.

США Київ благодійність допомога меморандум
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
