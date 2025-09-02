Допомога постраждалим від обстрілів у Києві — Ткаченко розповів про новий механізм

Засідання КМВА. Фото: t.me/tkachenkotymur

У Києві змінять підхід до підтримки містян, які постраждали від російських атак. Для цього міська влада запроваджує кілька нових інструментів оперативного реагування.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у вівторок, 2 вересня.

Читайте також:

У Києві з'явиться новий механізм допомоги після обстрілів

За словами начальника КМВА, у місті вже створена спеціальна оперативна група, яка швидко реагуватиме на як індивідуальні, так і системні проблеми відновлення. До її складу увійшли заступники мера, голови районних адміністрацій та керівники департаментів. Аналогічні групи працюватимуть у кожному районі окремо.

"В такому форматі провели довге та непросте спілкування. Щодо типових та індивідуальних питань запрошуємо жителів, які постраждали. Сьогодні фіксували та шукали шляхи розв'язання проблем людей у Святошинському, Солом'янському, Дніпровському, Дарницькому, Голосіївському районах. Там, куди росіяни били найсильніше", — повідомив Ткаченко.

Крім того, на базі ЦНАПів розпочинає роботу мережа соціальних менеджерів. Кожна родина, яка постраждала, отримає закріпленого фахівця, який супроводжуватиме її на всіх етапах відновлення — від оформлення документів і соціальної допомоги до вирішення побутових питань.

Нагадаємо, вранці 2 вересня армія РФ атакувала столицю за допомогою дронів. Падіння уламків зафіксовані в декількох районах Києва.

А також в ніч на 2 вересня окупанти завдали удару по Білій Церкві на Київщині — внаслідок обстрілу є загиблі.