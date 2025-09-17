Відео
Україна
Головна Київ КМВА та волонтери об’єднали зусилля для допомоги киянам

КМВА та волонтери об’єднали зусилля для допомоги киянам

Ua ru
Дата публікації: 17 вересня 2025 23:55
КМВА та волонтери об’єднали зусилля для допомоги киянам
Тимур Ткаченко. Фото: Telegram Тимура Ткаченка

Київська міська військова адміністрація підписала меморандуми про співпрацю з одинадцятьма волонтерськими організаціями та фондами, які допомагають місту під час російських атак. Такі домовленості стали символом довіри та дружби між міською владою та волонтерською спільнотою.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

КМВА та волонтери об’єднали зусилля для допомоги киянам - фото 1
Пост Ткаченка. Фото: скриншот

Київ підписав меморандуми з фондами

За його словами, cеред підписантів — "Бойовий волонтер України", "Польова кухня Б-50", "Герць", "Хвиля-91", "Гудвілл", "Сусіди хаб", Help for Ukrainians, "Право на захист", "Рокада", "Люди об’єднані Україною", "Спілка Самаритян України" та інші.

Ткаченко наголосив, що роль волонтерів часто є визначальною, адже вони забезпечують постраждалих і рятувальників водою та харчуванням, допомагають з будівельними матеріалами, відновленням пошкоджених будинків, а також надають психологічну та юридичну підтримку.

Він підкреслив, що міські служби багато чого вчаться у волонтерських організацій, зокрема організованості та ефективності. Саме тому Київ прагне розширювати партнерства з усіма, хто вже допомагає місту чи готовий долучитися.

Окрім офіційного підписання, відбулася й неформальна зустріч, під час якої обговорювали нагальні потреби, проблеми та перспективи співпраці.

"Перелік партнерів Києва набагато більший, ніж сьогоднішні підписанти. Ми працюємо, щоб мати спільні проєкти з усіма, хто поруч. Як киянин і громадянин, я дякую всім, хто допомагає", — зазначив Ткаченко.

КМВА та волонтери об’єднали зусилля для допомоги киянам - фото 2
Київська влада та волонтери. Фото: Telegram Тимура Ткаченка

Нагадаємо, що начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що постраждалі внаслідок російського обстрілу Києва 28 серпня отримали досить швидко. Відтепер й надалі гроші постраждалим внаслідок ворожих обстрілів виплачуватимуть швидше.

Нещодавно стало відомо, що у Києві змінять механізм допомоги постраждалим внаслідок обстрілів РФ.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
