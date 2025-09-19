В Киеве подписали меморандум о помощи от фонда GEM Ukraine

Председатель КМВА Тимур Ткаченко и глава GEM Ukraine Майкл Каппони. Фото: КМВА

Представители Киевской городской военной администрации (КГВА) и фонд международной поддержки Украины GEM Ukraine, который возглавляет Майкл Каппони, подписали меморандум о всестороннем сотрудничестве. С начала широкомасштабного вторжения этот фонд сильно помогает киевлянам.

О подписании меморандума в своем Telegram сообщил глава КГВА Тимур Ткаченко.

Как GEM Ukraine помогает Киеву

Подписание меморандума о сотрудничестве. Фото: КМВА

Глава КМВА подчеркнул, что Майкл Каппони является выдающимся другом Украины, который привлек значительные средства от международных меценатов, в частности Говарда Грэм Баффета, для поддержки украинцев. Благодаря его усилиям Киеву была оказана помощь на сумму во многие сотни миллионов долларов, а по всей Украине - на сумму в миллиарды.

С 2022 года фонд Global Empowerment Mission (GEM Ukraine) при поддержке Howard G. Buffett Foundation (HGBF) заменил более 10 тысяч окон на более 300 объектах гражданской инфраструктуры в Киеве. Это составляет почти 30 тысяч квадратных метров стеклопакетов и конструкций.

GEM Ukraine при поддержке Howard G. Buffett Foundation (HGBF) является самой быстрой организацией, которая осуществляет замену окон в домах, пострадавших от российской агрессии в этом году.

В список адресов, где были проведены работы, входят переулок Кременецкий, бульвар Вацлава Гавела, улицы Шалимова, Авиаконструкторская, Здановской и десятки других локаций. Организация восстановила остекление в поврежденных детских садах, школах, высших учебных заведениях и больницах.

Встреча представителей КГВА и фонда GEM Ukraine. Фото: КМВА

Председатель КГВА Тимур Ткаченко подчеркнул весомый вклад GEM Ukraine в восстановление Киева: "Я повторяю слова благодарности, которые лично выразил господину Каппони, меценатам и фонду, который он представляет. Этот год показал, что скорость вашей помощи часто превышает темпы работы города. Для сотен наших семей вы стали символом надежды на возвращение к нормальной жизни".

Помимо замены окон, GEM Ukraine при поддержке Howard G. Buffett Foundation (HGBF) реализует в Украине ряд других программ. С 2022 года фонд обеспечил более 6 миллионов продуктовых наборов. Также организация поставляет питьевую воду в ряд общин, семена для фермеров и домохозяйств приграничных освобожденных сел.

После деоккупации Бучи именно GEM Ukraine при поддержке Howard G. Buffett Foundation (HGBF) восстановила улицу Вокзальную, которая была разрушена оккупантами весной 2022 года.

Ранее сообщалось, что КГВА подписала меморандумы о сотрудничестве с одиннадцатью волонтерскими организациями и фондами. Они активно помогают городу во время российских атак.

Недавно стало известно, что в Киеве изменят механизм помощи пострадавшим в результате обстрелов РФ.