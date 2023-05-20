КМВА: цієї ночі усі повітряні цілі над Києвом були знищені

Усі ворожі дрони над Києвом були знищені. Фото: REUTERS

Цієї ночі сталася одинадцята повітряна атака на столицю з початку травня. Агресор знову здійснив масовану атаку дронами. Врешті усі повітряні цілі над Києвом були знищені силами української ППО.

За попередньою інформацією, ворог застосував баражуючі боєприпаси "Shahed". Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.

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"Ворог усіма силами намагається нанести ураження по ключових обʼєктах в Києві і одночасно виснажити ресурси нашої ППО. Крім того, у такий спосіб рашисти прагнуть тримати в глибокому психологічному напруженні цивільне населення. У травні кияни не чули сирени повітряної тривоги лише 4 дні", — зазначив начальник КМВА Сергій Попко.

Наслідки нічної атаки на Київ

у Дніпровському р-ні сталося загоряння житлового будинку, пожежа ліквідована. Без жертв;

у Дарницькому р-ні пошкодження будівлі СТО, припаркованих авто;

у Печерському р-ні є пошкодження вікон житлового будинку;

у Соломʼянському р-ні — пошкоджене дорожнє покриття і автотранспорт.

Нагадаємо, в 01:04 у Києві пролунав вибух. Гучно було у північній частині міста. Жителі столиці повідомили, що імовірно був збитий ворожий дрон-камікадзе.