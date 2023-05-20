КМВА: этой ночью все воздушные цели над Киевом были уничтожены

Все вражеские дроны над Киевом были уничтожены. Фото: REUTERS

Этой ночью произошла одиннадцатая воздушная атака на столицу с начала мая. Агрессор вновь совершил массированную атаку дронами. В результате, все воздушные цели над Киевом были уничтожены силами украинской ПВО.

По предварительной информации, враг применил баражирующие боеприпасы "Shahed". Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.

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"Враг всеми силами пытается нанести поражение по ключевым объектам в Киеве и одновременно истощить ресурсы нашей ПВО. Кроме того, таким образом рашисты стремятся держать в глубоком психологическом напряжении гражданское население. В мае киевляне не слышали сирены воздушной тревоги всего 4 дня", — отметил начальник КГВА Сергей Попко.

Последствия ночной атаки на Киев

в Днепровском р-не произошло возгорание жилого дома, пожар ликвидирован. Без жертв;

в Дарницком р-не повреждения здания СТО, припаркованных авто;

в Печерском р-не повреждения окон жилого дома;

в Соломенском р-не — повреждено дорожное покрытие и автотранспорт.

Напомним, в 01:04 в Киеве раздался взрыв. Громко было в северной части города. Жители столицы сообщили, что предположительно был сбит вражеский дрон-камикадзе.