КМВА: этой ночью все воздушные цели над Киевом были уничтожены
Этой ночью произошла одиннадцатая воздушная атака на столицу с начала мая. Агрессор вновь совершил массированную атаку дронами. В результате, все воздушные цели над Киевом были уничтожены силами украинской ПВО.
По предварительной информации, враг применил баражирующие боеприпасы "Shahed". Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в Telegram.
"Враг всеми силами пытается нанести поражение по ключевым объектам в Киеве и одновременно истощить ресурсы нашей ПВО. Кроме того, таким образом рашисты стремятся держать в глубоком психологическом напряжении гражданское население. В мае киевляне не слышали сирены воздушной тревоги всего 4 дня", — отметил начальник КГВА Сергей Попко.
Последствия ночной атаки на Киев
- в Днепровском р-не произошло возгорание жилого дома, пожар ликвидирован. Без жертв;
- в Дарницком р-не повреждения здания СТО, припаркованных авто;
- в Печерском р-не повреждения окон жилого дома;
- в Соломенском р-не — повреждено дорожное покрытие и автотранспорт.
Напомним, в 01:04 в Киеве раздался взрыв. Громко было в северной части города. Жители столицы сообщили, что предположительно был сбит вражеский дрон-камикадзе.