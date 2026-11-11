Громадський транспорт у місті. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві збільшили кількість автобусів на маршрутах, які дублюють гілки метрополітену. Для цього залучили транспорт із міського резерву, однак повністю замінити метро та електротранспорт автобуси не можуть. У КМВА пояснили, від чого залежить кількість транспорту на маршрутах і коли зможуть відновити додаткові смуги на пошкоджених мостах.

Про це повідомила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп в ефірі телеканалу "Ми-Україна", інформує Новини.LIVE.

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У Києві збільшили кількість автобусів на маршрутах-дублерах

У столиці посилили автобусне сполучення на напрямках, які дублюють гілки метрополітену. Для цього на маршрути вивели транспорт, що перебував у міському резерві. Водночас у КМВА продовжують коригувати схеми руху громадського транспорту та автобусних маршрутів-дублерів.

Речниця КМВА Катерина Поп пояснила, що навіть збільшення кількості автобусів не дає змоги компенсувати обсяги перевезень, які забезпечують метро та електротранспорт. За її словами, можливості автобусного сполучення залежать від кадрових і технічних ресурсів комунального підприємства "Київпастранс":

"Також продовжується коригування чинних схем руху пасажирського транспорту та дублюючих маршрутів. Але, на жаль, їхня пропускна спроможність не може компенсувати обсяги електротранспорту та метрополітену. Кількість автобусів розраховується з огляду на наявний кадровий і технічний ресурс КП "Київпастранс".

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Також речниця пояснила, що кількість автобусів на маршрутах визначають з урахуванням пасажиропотоку та ситуації в місті. Через це схеми руху й кількість транспорту можуть змінюватися. Особливо складним залишається сполучення між правим і лівим берегами столиці через відсутність повноцінного руху зеленою гілкою метро.

Коли у Києві відновлять додаткові смуги на мостах

Окремо Катерина Поп розповіла про відновлення додаткових смуг руху на пошкоджених мостах столиці. За її словами, щойно з'явиться така можливість, їх відкриватимуть для транспорту.

Це має полегшити пересування містом і розвантажити сполучення між берегами Дніпра.

Новини.LIVE інформували, що вранці 11 листопада на під’їздах до Південного мосту в Києві утворилися значні затори через уповільнений рух транспорту з лівого на правий берег. Проїзд у цьому напрямку організований двома смугами для автомобілів масою до 10 тонн, а у зворотному — однією. Також ускладнений рух від Троєщини до метро "Чернігівська" та з Броварів у напрямку центру столиці, водночас черг на зупинках громадського транспорту немає.

Новини.LIVE писали, що містобудівник Віктор Глеба попередив, що ракетне влучання в міст Патона може призвести до обвалення його конструкцій і повного припинення руху. За його словами, переправа вже перебуває в аварійному стані, а її зношеність підтверджують результати обстежень. Експерт закликав посилити протиповітряний захист столичних мостів і реалізувати інженерні проєкти для їхнього укріплення.