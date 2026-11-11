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Головна Київ Затори у Києві: рух під’їздами до Південного мосту ускладнено

Затори у Києві: рух під’їздами до Південного мосту ускладнено

Ua ru
11 листопада 2026 09:50
Репортаж
Київ скували масштабні затори біля Південного мосту 11 листопада Новини.LIVE/Діана Шликова
Затори в Києві. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

В Києві зранку, 11 листопада, на під’їздах до Південного мосту утворилися масштабні затори. Причиною є суттєве уповільнення транспортного потоку з лівого на правий берег. Водночас черг на зупинках громадського транспорту немає.

Про це розповіла журналістка Новини.LIVE Діана Шликова в ефірі Ранок.LIVE.

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Затори на під’їздах до Південного мосту

Станом на 08:00 біля Південного мосту фіксувалися масштабні затори, які скували транспортний потік. Попри непогоду, автомобілів доволі багато, а рухаються вони повільно.

Наразі проїзд із лівого берега на правий організований двома смугами. Цю ділянку можуть перетинати автомобілі до 10 тонн. У зворотному напрямку працює лише одна смуга.

Затори в Києві 11 листопада
Автомобілі в заторах. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Вантажівки з лівого берега на правий скеровують в об'їзд через Дарницький міст.

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Журналістка також повідомила про збільшення екіпажів поліції, які керують і стежать за дорожньо-транспортною ситуацією.

Затори біля Південного моста в Києві 11 листопада
Затори на підʼїздах до Південного моста. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Водночас скупчень на зупинках громадського транспорту немає

Як писали Новини.LIVE з посиланням на містобудівника Віктора Глебу, навіть одне влучання російської ракети може призвести до остаточного припинення руху мостом Патона в Києві, який уже тривалий час перебуває в аварійному стані. 

А адвокат Поліна Марченко висловилася щодо запровадження безкоштовного проїзду в наземному громадському транспорті Києва. За її словами, така ініціатива може загострити проблему нестачі водіїв у столиці, де вже зараз відчувається дефіцит працівників.

Київ міст затори автомобіль громадський транспорт
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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