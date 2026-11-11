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Главная Киев КГВА: в Киеве увеличили количество автобусов, но их недостаточно

КГВА: в Киеве увеличили количество автобусов, но их недостаточно

Ua ru
11 ноября 2026 18:34
В Киеве не хватает автобусов для замены метро и электротранспорта Новини.LIVE
Общественный транспорт в городе. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Киеве увеличили количество автобусов на маршрутах, дублирующих линии метрополитена. Для этого задействовали транспорт из городского резерва, однако полностью заменить метро и электротранспорт автобусы не могут. В КГВА объяснили, от чего зависит количество транспорта на маршрутах и когда смогут восстановить дополнительные полосы на поврежденных мостах.

Об этом сообщила пресс-секретарь Киевской городской военной администрации Екатерина Поп в эфире телеканала "Ми-Україна", пишет Новини.LIVE.

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В Киеве увеличили количество автобусов на маршрутах-дублерах

В столице усилили автобусное сообщение на направлениях, дублирующих линии метрополитена. Для этого на маршруты вывели транспорт, находившийся в городском резерве. В то же время в КГВА продолжают корректировать схемы движения общественного транспорта и автобусных маршрутов-дублеров.

Пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп пояснила, что даже увеличение количества автобусов не позволяет компенсировать объемы перевозок, которые обеспечивают метро и электротранспорт. По её словам, возможности автобусного сообщения зависят от кадровых и технических ресурсов коммунального предприятия "Киевпастранс":

"Также продолжается корректировка действующих схем движения пассажирского транспорта и дублирующих маршрутов. Но, к сожалению, их пропускная способность не может компенсировать объемы электротранспорта и метрополитена. Количество автобусов рассчитывается с учетом имеющихся кадровых и технических ресурсов КП "Киевпастранс".

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Также пресс-секретарь пояснила, что количество автобусов на маршрутах определяется с учетом пассажиропотока и ситуации в городе. Из-за этого схемы движения и количество транспорта могут меняться. Особенно сложным остается сообщение между правым и левым берегами столицы из-за отсутствия полноценного движения по зеленой ветке метро.

Когда в Киеве восстановят дополнительные полосы на мостах

Отдельно Екатерина Поп рассказала о восстановлении дополнительных полос движения на поврежденных мостах столицы. По ее словам, как только появится такая возможность, их будут открывать для транспорта.

Это должно облегчить передвижение по городу и разгрузить сообщение между берегами Днепра.

Новини.LIVE сообщали, что утром 11 ноября на подъездах к Южному мосту в Киеве образовались значительные пробки из-за замедленного движения транспорта с левого на правый берег. Проезд в этом направлении организован двумя полосами для автомобилей массой до 10 тонн, а в обратном — одной. Также затруднено движение от Троещины до станции метро "Черниговская" и из Броваров в направлении центра столицы, при этом очередей на остановках общественного транспорта нет.

Новини.LIVE писали, что градостроитель Виктор Глеба предупредил, что ракетный удар по мосту Патона может привести к обрушению его конструкций и полной остановке движения. По его словам, переправа уже находится в аварийном состоянии, а её изношенность подтверждают результаты обследований. Эксперт призвал усилить противовоздушную защиту столичных мостов и реализовать инженерные проекты по их укреплению.

Киев пробки Киевпастранс автобусы общественный транспорт Южный мост КМВА Северный мост
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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