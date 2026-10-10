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Головна Київ Підготовка Києва до зимового сезону обійшлася у 16 млрд грн

Підготовка Києва до зимового сезону обійшлася у 16 млрд грн

Ua ru
10 жовтня 2026 17:09
Ексклюзив
Харченко: Київ витратив на підготовку до зими 16 мільярдів гривень
Ремонт енергомереж. Фото: ДТЕК

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що Київ витратив 16 мільярдів гривень на підготовку до зими. Ця сума у вісім разів більша, якщо порівнювати з минулими роками.

Про це Олександр Харченко сказав в інтервʼю Новини.LIVE.

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Підготовка Києва до зими

Харченко зазначив, що вдалося в декілька разів зробити більше підготовчих вправ цього міжсезоння. 

"Київ раніше витрачав приблизно 2 мільярди гривень на підготовку до сезону, а цього року вже витрачено 16 і буде витрачено ще. І це показує масштаб підготовки, показує наскільки більше робіт виконується, наскільки більше обладнання встановлено, наскільки інтенсивніше працюють все міжсезоння", — каже він.

За його словами, цього року Київ суттєво краще готовий до цієї зими, ніж минулої. Водночас директор Центру досліджень енергетики застеріг, що навіть значні інвестиції в енергетичну систему не забезпечують гарантії стабільного електропостачання протягом зимового періоду, оскільки російські окупанти продовжують атаки.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на мера Києва Віталія Кличка, 10 жовтня через пошкодження енергетичного обʼєкта в Київській області сталися перебої зі світлом та водопостачанням у столиці. Крім того, були проблеми з громадським транспортом.

Також Харченко зазначив, що взимку російські окупанти можуть зосередити атаки на високовольтних лініях електропередачі та розподільчих вузлах, які відіграють важливу роль у забезпеченні Києва електроенергією. Також він припустив, що у випадку найгіршого сценарію відключення світла в Києві можуть тривати до 14 годин на добу.

Київ війна зима електропостачання енергосистема
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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