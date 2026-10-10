КГВА призвала киевлян запастись необходимым на случай отключений

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

В Киеве и других регионах Украины продолжают ликвидировать последствия российских атак на энергетическую инфраструктуру. Энергетики круглосуточно работают над восстановлением электроснабжения, а коммунальные службы — над стабилизацией водоснабжения. В то же время из-за усиления обстрелов городские власти призывают киевлян заранее подготовиться к возможным аварийным ситуациям и позаботиться о необходимых запасах.

Об этом сообщается на сайте КГВА, передает Новини.LIVE.

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Как подготовить дом к возможным отключениям

"Запасы оптимально сделать как минимум на 3 дня", — подчеркнули в КГВА.

Для одного взрослого человека в сутки требуется около трех литров питьевой воды, включая жидкость, потребляемую с пищей, а также 10–12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.

В столице есть 155 бюветных комплексов, которые во время отключений электроэнергии могут работать от генераторов. На электронной карте бюветов можно проверить их адреса, техническое состояние и режим работы при отсутствии электроэнергии.

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Горожанам рекомендуют заранее найти ближайшие точки и сохранить их адреса. Также киевлянам рекомендуют проверить заряд портативных зарядных устройств и зарядных станций, подготовить фонарики, лампы на батарейках или аккумуляторах, запасные батарейки, свечи и спички.

Чтобы сохранить тепло в доме, следует заклеить стыки окон, проверить их внешнюю изоляцию и разместить между стеной и батареей теплоизоляционный материал, например алюфом. Кроме того, необходимо иметь запас продуктов длительного хранения, которые не требуют электроэнергии для приготовления.

Для безопасного передвижения по улицам в темное время суток в КГВА советуют использовать одежду со светоотражающими элементами или носить соответствующие ленты на рукаве, сумке или рюкзаке.

Как сообщали Новини.LIVE, 10 октября директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что Киев потратил на подготовку к зиме 16 млрд грн — в восемь раз больше, чем в предыдущие годы. В то же время он подчеркнул, что даже значительные инвестиции не гарантируют стабильного электроснабжения из-за продолжающихся российских атак.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Харченко также пояснил, что Киев зависит от поставок электроэнергии из других регионов из-за нехватки собственных генерирующих мощностей. По его словам, удары РФ по высоковольтным линиям и подстанциям могут существенно затруднить электроснабжение столицы, поэтому одной из долгосрочных задач является восстановление и развитие местной генерации.