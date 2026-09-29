КНУ імені Шевченка переходить на дистанційне навчання: дати

Люди рятуються з будівлі НАН України в Києві внаслідок удару РФ 28 вересня 2026 року. Фото: ДСНС

Київський національний університет імені Тараса Шевченка переходить на дистанційний формат роботи та навчання. Він діятиме з 29 вересня до 16 жовтня 2026 року через погіршення безпекової ситуації в Києві. В університеті пояснили рішення необхідністю зберегти життя і здоров’я працівників та здобувачів освіти.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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КНУ імені Шевченка переходить на дистанційне навчання

З 29 вересня до 16 жовтня 2026 року КНУ імені Тараса Шевченка переходить на дистанційний формат навчання через погіршення безпекової ситуації в Києві.

Упродовж цього періоду освітній процес відбуватиметься з використанням інформаційно-комунікаційних технологій відповідно до затверджених розкладів.

Рішення щодо проведення лабораторних занять, практик і контрольних заходів ухвалюватимуть керівники навчальних підрозділів з урахуванням безпекової ситуації.

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Про зміни студентів і викладачів інформуватимуть через офіційні канали відповідних підрозділів та кураторів академічних груп.

Як працюватимуть співробітники КНУ Шевченка

Працівники університету виконуватимуть посадові обов’язки дистанційно, використовуючи електронну пошту, освітні платформи та інші засоби зв’язку.

У межах установленого робочого часу вони мають залишатися на зв’язку. У разі надзвичайної ситуації або відсутності технічної можливості працювати дистанційно працівник має повідомити про це безпосереднього керівника.

Виняток становитимуть працівники, чиї обов’язки за своїм характером неможливо виконувати дистанційно. Також це стосується чергових та аварійних служб, залучених до забезпечення життєдіяльності, охорони об’єктів і майна КНУ.

Керівники підрозділів мають визначити перелік такого персоналу, затвердити графіки чергувань та подати їх до штабу цивільного захисту і відділу кадрів.

Що буде з укриттями

У корпусах і гуртожитках університету забезпечать цілодобовий доступ до укриттів.

Керівникам підрозділів доручено підтримувати оперативний зв’язок із працівниками та студентами, своєчасно інформувати їх про ухвалені рішення, а також забезпечити збереження важливих документів і даних.

У КНУ зазначили, що термін дії рішення може бути скоригований окремим наказом у разі зміни безпекової ситуації.

Скриншот повідомлення Київського національного університету імені Тараса Шевченка/Facebook

Новини.LIVE інформували, що російський дрон 28 вересня 2026 року зруйнував будівлю Національної академії наук України у Шевченківському районі Києва, спричинивши масштабну пожежу. Внаслідок атаки є загибла та постраждалі, зокрема ексочільник РНБО Володимир Горбулін, а його помічниця загинула. Рятувальники продовжують обстежувати завали, водночас рух дорогою біля будівлі вже відновили.

Новини.LIVE також писали, що Президент Франції Емманюель Макрон засудив російський удар по будівлі Національної академії наук України в Києві. Він назвав атаку варварством і проявом зневаги російського режиму до науки та правди. Макрон також запевнив, що Франція та Європа продовжуватимуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.