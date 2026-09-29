КНУ имени Шевченко переходит на дистанционное обучение: даты

Люди спасаются из здания НАН Украины в Киеве в результате удара РФ 28 сентября 2026 года. Фото: ГСЧС

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко переходит на дистанционный формат работы и обучения. Он будет действовать с 29 сентября по 16 октября 2026 года в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Киеве. В университете объяснили это решение необходимостью сохранить жизнь и здоровье сотрудников и студентов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

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КНУ имени Шевченко переходит на дистанционное обучение

С 29 сентября по 16 октября 2026 года КНУ имени Тараса Шевченко переходит на дистанционный формат обучения в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Киеве.

В течение этого периода образовательный процесс будет проходить с использованием информационно-коммуникационных технологий в соответствии с утвержденными расписаниями.

Решения о проведении лабораторных занятий, практик и контрольных мероприятий будут принимать руководители учебных подразделений с учётом ситуации с безопасностью.

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О изменениях студентов и преподавателей будут информировать через официальные каналы соответствующих подразделений и кураторов академических групп.

Как будут работать сотрудники КНУ имени Шевченко

Сотрудники университета будут выполнять свои должностные обязанности дистанционно, используя электронную почту, образовательные платформы и другие средства связи.

В пределах установленного рабочего времени они должны оставаться на связи. В случае чрезвычайной ситуации или отсутствия технической возможности работать дистанционно сотрудник должен сообщить об этом непосредственному руководителю.

Исключение составят сотрудники, чьи обязанности по своему характеру невозможно выполнять дистанционно. Также это касается дежурных и аварийных служб, задействованных в обеспечении жизнедеятельности, охране объектов и имущества КНУ.

Руководители подразделений должны определить перечень такого персонала, утвердить графики дежурств и представить их в штаб гражданской защиты и отдел кадров.

Что будет с укрытиями

В корпусах и общежитиях университета будет обеспечен круглосуточный доступ к укрытиям.

Руководителям подразделений поручено поддерживать оперативную связь с сотрудниками и студентами, своевременно информировать их о принятых решениях, а также обеспечить сохранность важных документов и данных.

В КНУ отметили, что срок действия решения может быть скорректирован отдельным приказом в случае изменения ситуации с безопасностью.

Скриншот сообщения Киевского национального университета имени Тараса Шевченко/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что 28 сентября 2026 года российский дрон разрушил здание Национальной академии наук Украины в Шевченковском районе Киева, что привело к масштабному пожару. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, в частности бывший глава СНБО Владимир Горбулин, а его помощница погибла. Спасатели продолжают обследовать завалы, при этом движение по дороге возле здания уже возобновили.

Новини.LIVE также сообщали, что президент Франции Эмманюэль Макрон осудил российский удар по зданию Национальной академии наук Украины в Киеве. Он назвал атаку варварством и проявлением пренебрежения российского режима к науке и правде. Макрон также заверил, что Франция и Европа будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется.