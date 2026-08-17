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Главная Киев КНУ Шевченка переплатил более 3,2 млн грн за электроэнергию

КНУ Шевченка переплатил более 3,2 млн грн за электроэнергию

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 13:56
Киевский национальный университет имени Шевченко переплатил 3,2 млн грн: прокуратура обращается в суд
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Фото: investory.news

В Киеве прокуратура через суд требует вернуть в бюджет более 3,2 млн гривен, которые, по данным правоохранительных органов, Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко переплатил за электроэнергию. Прокуроры требуют через суд отменить дополнительные соглашения и вернуть средства, которые университет безосновательно уплатил поставщику.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает Новини.LIVE.

Как университет переплатил за электроэнергию

По данным прокуратуры, в 2025–2026 годах университет заключил с частной компанией договор на поставку электроэнергии по результатам соответствующей закупки.

Впоследствии стороны неоднократно изменяли условия договора, в частности пересматривали стоимость электроэнергии. Однако, как установили прокуроры, основания для такого повышения цены надлежащим образом документально не подтвердили.

Кроме того, стоимость электроэнергии увеличивали с превышением предусмотренных законодательством ограничений.

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В результате, по подсчетам прокуратуры, учебное заведение перечислило поставщику более 3,2 млн гривен лишних средств.

Что требует прокуратура

Шевченковская окружная прокуратура просит суд признать заключенные дополнительные соглашения недействительными и взыскать с поставщика необоснованно полученные средства.

Хозяйственный суд Киева уже открыл производство по делу и назначил его рассмотрение.

КНУ Шевченка переплатив понад 3,2 млн грн за електроенергію - фото 1
Сообщение Киевской городской прокуратуры. Скриншот: Facebook

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Новини.LIVE писали, что в Киеве возле станции метро "Палац Україна" произошло ДТП с участием двух автомобилей. Одна из машин после столкновения выехала на территорию летней террасы заведения общественного питания и перевернулась. Очевидец аварии, который является сотрудником заведения, рассказал журналистке Новини.LIVE Анне Сирык о моменте ДТП и его последствиях.

Кроме того, в столице в результате российской атаки серьезно пострадал известный книжный рынок на Почайной. Огонь уничтожил торговые лавки и большое количество книг. Предприниматели оценивают нанесенный ущерб как масштабный и признаются, что пока не знают, как восстановить свой бизнес. Журналистка Новини.LIVE Анна Сирык показала последствия российского террора.

Киев суд электроэнергия КНУ имени Тараса Шевченко прокуратура
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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