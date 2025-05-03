Чернобыльская зона отчуждения - когда станет пригодной для жизни

Колесо обозрения в городе Припять. Фото: Роман Кошмал

Зона отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС будет оставаться непригодной для постоянного проживания по меньшей мере еще 20 тысяч лет. Однако ее можно использовать для промышленных нужд уже сейчас.

Об этом в интервью УНИАН сообщил глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Григорий Ищенко.

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По словам Ищенко, наиболее загрязненные территории в Чернобыльской зоне не смогут быть очищены до безопасного уровня в ближайшее время.

"Больше "чистых" локаций, как мы понимаем, не появится. Так, по цезию и стронцию период полураспада 30 лет, но у плутония, у урановой группы этот период от 20 тысяч лет", — сказал он.

Председатель ГАЗО также отметил, что в пределах 30-километровой зоны есть так называемая "промышленная зона" — территория с высоким уровнем радиоактивного загрязнения, которую можно использовать для промышленных нужд. Власти рассматривают возможность ее превращения в площадку для развития альтернативной энергетики.

"Мы надеемся, что наша работа будет полезной и приведет к промышленному возрождению зоны отчуждения. Само промышленное восстановление возможно, но постоянное нахождение там людей — под вопросом. Только временное. Человек выдерживает определенную дозу излучения, поэтому нужна ротация при такой работе. 15 дней персонал работает, а 15 суток - дома сидит, чтобы восстановиться", — подытожил Ищенко.

Напомним, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике было зафиксировано самое большое за все время наблюдений стадо благородных оленей.

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