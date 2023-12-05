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Коли кияни святкуватимуть День Святого Миколая — опитування

5 грудня 2023 16:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Коли кияни святкуватимуть День Святого Миколая — опитування
Опитування серед киян. Фото: скриншот з відео на каналі Новини.LIVE
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У 2023 році Україна вперше святкуватиме День Святого Миколая за новоюліанським календарем. Цьогоріч свято припадає на 6 грудня. 

Чи підтримують кияни таку ініціативу та як дався перехід, дізнавався журналіст Новини.LIVE.

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День Святого Миколая за новим календарем

Таким чином, усі опитані кияни позитивно ставляться до святкування Дня Святого Миколая 6 грудня. Як розповідають, перехід на новий календар дався нескладно. 

"Класно, що ми з усім світом разом святкуємо одночасно такі важливі свята. І класно, що це все в один місяць. Дуже зручно, швиденько святкуєш усе і потім починаєш працювати", — розповів один із опитаних. 

Також у родинах киян підтримують традиції й дарують у цей день один одному подарунки. 

Підготовка до зимових свят у Києві

Нагадаємо, у Києві вже почали встановлювати новорічну ялинку. Зазначимо, що з міського бюджету не виділяли кошти на встановлення новорічного дерева. Всі роботи будуть проведені за рахунок меценатів.

Також ми повідомляли, що у Києві під час новорічних свят тривалість комендантської години не будуть змінювати. Вона, як завжди, буде з 00:00 до 05:00. Крім того, масових святкових заходів та концертів теж не будуть влаштовувати.

 

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