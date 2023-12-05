Коли кияни святкуватимуть День Святого Миколая — опитування
У 2023 році Україна вперше святкуватиме День Святого Миколая за новоюліанським календарем. Цьогоріч свято припадає на 6 грудня.
Чи підтримують кияни таку ініціативу та як дався перехід, дізнавався журналіст Новини.LIVE.
День Святого Миколая за новим календарем
Таким чином, усі опитані кияни позитивно ставляться до святкування Дня Святого Миколая 6 грудня. Як розповідають, перехід на новий календар дався нескладно.
"Класно, що ми з усім світом разом святкуємо одночасно такі важливі свята. І класно, що це все в один місяць. Дуже зручно, швиденько святкуєш усе і потім починаєш працювати", — розповів один із опитаних.
Також у родинах киян підтримують традиції й дарують у цей день один одному подарунки.
Підготовка до зимових свят у Києві
Нагадаємо, у Києві вже почали встановлювати новорічну ялинку. Зазначимо, що з міського бюджету не виділяли кошти на встановлення новорічного дерева. Всі роботи будуть проведені за рахунок меценатів.
Також ми повідомляли, що у Києві під час новорічних свят тривалість комендантської години не будуть змінювати. Вона, як завжди, буде з 00:00 до 05:00. Крім того, масових святкових заходів та концертів теж не будуть влаштовувати.
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