Коли кияни святкуватимуть День Святого Миколая — опитування

Опитування серед киян. Фото: скриншот з відео на каналі Новини.LIVE

У 2023 році Україна вперше святкуватиме День Святого Миколая за новоюліанським календарем. Цьогоріч свято припадає на 6 грудня.

Чи підтримують кияни таку ініціативу та як дався перехід, дізнавався журналіст Новини.LIVE.

Читайте також:

День Святого Миколая за новим календарем

Таким чином, усі опитані кияни позитивно ставляться до святкування Дня Святого Миколая 6 грудня. Як розповідають, перехід на новий календар дався нескладно.

"Класно, що ми з усім світом разом святкуємо одночасно такі важливі свята. І класно, що це все в один місяць. Дуже зручно, швиденько святкуєш усе і потім починаєш працювати", — розповів один із опитаних.

Також у родинах киян підтримують традиції й дарують у цей день один одному подарунки.

Підготовка до зимових свят у Києві

Нагадаємо, у Києві вже почали встановлювати новорічну ялинку. Зазначимо, що з міського бюджету не виділяли кошти на встановлення новорічного дерева. Всі роботи будуть проведені за рахунок меценатів.

Також ми повідомляли, що у Києві під час новорічних свят тривалість комендантської години не будуть змінювати. Вона, як завжди, буде з 00:00 до 05:00. Крім того, масових святкових заходів та концертів теж не будуть влаштовувати.