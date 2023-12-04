Встановлення новорічної ялинки у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Києві вже почали встановлювати новорічну ялинку. Відкрити її планують 6 грудня до Дня Святого Миколая.

Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.

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"На місце встановлення поки привезли лише металеві конструкції, а загалом закінчити роботи планують 6 грудня", — наголосив журналіст.

Зазначимо, що з міського бюджету не виділяли кошти на встановлення новорічного дерева. Всі роботи будуть проведені за рахунок меценатів.

Встановлення новорічної ялинки у Києві. Фото: Новини.LIVE

Встановлення новорічної ялинки у Києві. Фото: Новини.LIVE

Наразі невідомо, який вигляд матиме столична ялинка, натомість місцева влада пообіцяла зробити сюрприз для киян.

Встановлення новорічної ялинки у Києві. Фото: Новини.LIVE

Також ми писали, що у Києві під час новорічних свят тривалість комендантської години не будуть змінювати. Вона, як завжди, буде з 00:00 до 05:00. Крім того, масових святкових заходів та концертів теж не будуть влаштовувати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, який вигляд мали головні ялинки країни протягом останніх 20 років і чим вони вирізнялися.