У Києві вже почали встановлювати новорічну ялинку
У Києві вже почали встановлювати новорічну ялинку. Відкрити її планують 6 грудня до Дня Святого Миколая.
Про це повідомив кореспондент Новини.LIVE.
Роботи зі встановлення ялинки у Києві
"На місце встановлення поки привезли лише металеві конструкції, а загалом закінчити роботи планують 6 грудня", — наголосив журналіст.
Зазначимо, що з міського бюджету не виділяли кошти на встановлення новорічного дерева. Всі роботи будуть проведені за рахунок меценатів.
Наразі невідомо, який вигляд матиме столична ялинка, натомість місцева влада пообіцяла зробити сюрприз для киян.
Також ми писали, що у Києві під час новорічних свят тривалість комендантської години не будуть змінювати. Вона, як завжди, буде з 00:00 до 05:00. Крім того, масових святкових заходів та концертів теж не будуть влаштовувати.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, який вигляд мали головні ялинки країни протягом останніх 20 років і чим вони вирізнялися.
Читайте Новини.LIVE!