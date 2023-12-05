Когда киевляне будут праздновать День Святого Николая — опрос

Опрос среди киевлян. Фото: скриншот с видео на канале Новини.LIVE

В 2023 году Украина впервые будет праздновать День Святого Николая по новоюлианскому календарю. В этом году праздник выпадает на 6 декабря.

Поддерживают ли киевляне такую инициативу и как дался переход, узнавал журналист Новини.LIVE.

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День Святого Николая по новому календарю

Таким образом, все опрошенные киевляне положительно относятся к празднованию Дня Святого Николая 6 декабря. Как говорят, переход на новый календарь дался не сложно.

"Классно, что мы со всем миром вместе празднуем одновременно такие важные праздники. И классно, что это все в один месяц. Очень удобно, быстро празднуешь все и потом начинаешь работать", — рассказал один из опрошенных.

Также в семьях киевлян поддерживают традиции и дарят в этот день друг другу подарки.

Подготовка к зимним праздникам в Киеве

Напомним, в Киеве уже начали устанавливать новогоднюю елку. Отметим, что из городского бюджета не выделяли средства на установку новогоднего дерева. Все работы будут произведены за счет меценатов.

Также мы сообщали, что в Киеве во время новогодних праздников длительность комендантского часа не будут менять. Она, как обычно, будет с 00:00 до 05:00. Кроме того, массовые праздничные мероприятия и концерты тоже не будут устраивать.