Коли Подільський міст запрацює на повну потужність: прогноз експерта

Віталій Кличко на фоні будівництва Подільсько-Воскресенського мосту. Фото: скріншот

Анонсоване мером Києва відкриття Подільського мосту має відбутись за кілька місяців. Однак запрацюють лише невеликі з'їзди та заїзди на міст, які не сприятимуть роботі переправи на повну потужність.

Експерт з транспортного моделювання Дмитро Беспалов в інтерв'ю Новини.LIVE спрогнозував коли Подільський мостовий перехід запрацює на повну.

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Станом на зараз, Подільський міст не під'єднаний повноцінно до мережі. І зробити це за кілька місяців до відкриття навряд чи можливо.

До Нового року міст має запрацювати не на повну потужність, а лише з невеликими з'їздами та заїздами. Це може спростити перехід з між правим та лівим берегом від сили для 1000 людей.

Але це за умови, що міст таки відкриється, як обіцяли.

Однак очікувати повноцінної роботи переправи можна лише за кілька років, в найкращому випадку.

"Ми з колегами опитали ряд експертів і зробили прогноз на 2030 рік. Так от, в нашій прогнозній транспортній моделі на 2030 рік Подільський міст — відкритий. Тобто він підключений до мережі, але не в другому етапі своєї реалізації (з тунелем на правому березі на Лукʼянівку) — в неї мало хто з експертів вірить взагалі", — розповів Дмитро Беспалов.

А ось щодо другого етапу реалізації — прогнози ще менш втішні.

"Повноцінне відкриття мосту в його другій черзі — це тунель в схилі Дніпра до Лук'янівки. А на лівому березі це підключення до основних паралельних Дніпру магістралей загальноміського значення розв'язками.

Навряд чи за кілька місяців таке можна зробити. Та й навряд чи за кілька років таке можна зробити. А у випадку Києва навряд чи за кілька десятків років таке можна зробити", — прогнозує транспортний експерт.

Нагадаємо, Подільсько-Воскресенський міст є одним з найдорожних у світі.