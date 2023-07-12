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Коли Подільський міст запрацює на повну потужність: прогноз експерта

12 липня 2023 15:16
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова
Коли Подільський міст запрацює на повну потужність: прогноз експерта
Віталій Кличко на фоні будівництва Подільсько-Воскресенського мосту. Фото: скріншот
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова

Анонсоване мером Києва відкриття Подільського мосту має відбутись за кілька місяців. Однак запрацюють лише невеликі з'їзди та заїзди на міст, які не сприятимуть роботі переправи на повну потужність. 

Експерт з транспортного моделювання Дмитро Беспалов в інтерв'ю Новини.LIVE спрогнозував коли Подільський мостовий перехід запрацює на повну. 

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Станом на зараз, Подільський міст не під'єднаний повноцінно до мережі. І зробити це за кілька місяців до відкриття навряд чи можливо. 

До Нового року міст має запрацювати не на повну потужність, а лише з невеликими з'їздами та заїздами. Це може спростити перехід з між правим та лівим берегом від сили для 1000 людей. 

Але це за умови, що міст таки відкриється, як обіцяли. 

Однак очікувати повноцінної роботи переправи можна лише за кілька років, в найкращому випадку. 

"Ми з колегами опитали ряд експертів і зробили прогноз на 2030 рік. Так от, в нашій прогнозній транспортній моделі на 2030 рік Подільський міст — відкритий. Тобто він підключений до мережі, але не в другому етапі своєї реалізації (з тунелем на правому березі на Лукʼянівку) — в неї мало хто з експертів вірить взагалі", — розповів Дмитро Беспалов. 

А ось щодо другого етапу реалізації — прогнози ще менш втішні. 

"Повноцінне відкриття мосту в його другій черзі — це тунель в схилі Дніпра до Лук'янівки. А на лівому березі це підключення до основних паралельних Дніпру магістралей загальноміського значення розв'язками.

Навряд чи за кілька місяців таке можна зробити. Та й навряд чи за кілька років таке можна зробити. А у випадку Києва навряд чи за кілька десятків років таке можна зробити", — прогнозує транспортний експерт. 

Нагадаємо, Подільсько-Воскресенський міст є одним з найдорожних у світі

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