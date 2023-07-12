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Когда Подольский мост заработает на полную мощность: прогноз эксперта

12 июля 2023 15:16
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Ульяна Пономарьова
Когда Подольский мост заработает на полную мощность: прогноз эксперта
Виталий Кличко на фоне строительства Подольско-Воскресенского моста. Фото: скриншот
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Ульяна Пономарьова

Анонсированное мэром Киева открытие Подольского моста должно состояться через несколько месяцев. Однако заработают лишь небольшие съезды и заезды на мост, которые не будут способствовать переправе на полную мощность.

Эксперт по транспортному моделированию Дмитрий Беспалов в интервью Новини.LIVE спрогнозировал когда Подольский мостовой переход заработает по полной.

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На данный момент, Подольский мост не подключен полноценно к сети. И сделать это за несколько месяцев до открытия вряд ли возможно.

До Нового года мост должен заработать не в полную мощность, а только с небольшими съездами и заездами. Это может упростить переход между правым и левым берегом от силы для 1000 человек.

Но это при условии, что мост откроется, как обещали.

Однако ожидать полноценной работы переправы можно только через несколько лет, в лучшем случае.

"Мы с коллегами опросили ряд экспертов и сделали прогноз на 2030 год. Так вот, в нашей прогнозной транспортной модели на 2030 год Подольский мост открыт. То есть он подключен к сети, но не во втором этапе своей реализации (с тоннелем на правом берегу на Лукьяновку) — в нее мало кто из экспертов верит вообще", — рассказал Дмитрий Беспалов.

А вот относительно второго этапа реализации прогнозы еще менее утешительны.

"Полноценное открытие моста в его второй очереди - это тоннель в склоне Днепра к Лукьяновке. А на левом берегу это подключение к основным параллельным Днепру магистралям общегородского значения развязками.

Вряд ли через несколько месяцев такое можно сделать. Да и вряд ли через несколько лет такое можно сделать. А в случае Киева вряд ли через несколько десятков лет такое можно сделать", — прогнозирует транспортный эксперт.

Напомним, Подольско-Воскресенский мост является одним из самых дорогих в мире.

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