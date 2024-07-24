Кличко заявив про відновлення роботи синьої гілки метро в Києві на початку вересня

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Вечірній Київ

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що робиться все, аби якомога швидше відновити рух потягів у метрополітені на ділянці "Либідська" — "Деміївська". За словами мера, "синя гілка" має повноцінно запрацювати вже у вересні.

Таку заяву Віталій Кличко зробив в етері Київ24 у середу, 24 липня.

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За словами Кличка, потяги між станціями "Либідська" та "Деміївська" можуть відновити рух вже на початку вересні. Мер столиці сподівається, що не виникне ніяких надзвичайних ситуацій.

"Складні, дуже стислі строки. Робимо все, щоб за місяць, можливо, на початку вересня рух від станції "Либідська" до "Деміївської", на цій гілці, був вже запущений. Працюємо 24/7 без вихідних, аби відновити рух метрополітену", — зазначив Кличко.

Нагадаємо, у грудні в Києві зупинили рух поїздів метро між станціями "Теремки" та "Деміївська". Унаслідок розгерметизації тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" шляхи швидко затоплювалися водою.

Також ми писали, що правоохоронці озвучили результати експертизи, які спростовують заяви КП "Київський метрополітен" про начебто неякісне будівництво тунелів між затопленими станціями. Причиною руйнування тунелю метро стала його неналежна експлуатація.

Також ми повідомляли, що в Києві оголосили тендер на 14 мільярдів гривень. Планують збудувати метро на Виноградар.