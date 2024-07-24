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Когда поедет метро по "синей ветке" в Киеве — Кличко назвал сроки

24 июля 2024 20:07
Галина Шподарева - редактор
Кличко заявил о возобновлении работы синей ветки метро в Киеве в начале сентября
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: "Вечерний Киев"
Галина Шподарева - редактор

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что делается все, чтобы как можно скорее возобновить движение поездов в метрополитене на участке "Лыбидская" — "Демеевская". По словам мэра, "синяя ветка" должна полноценно заработать уже в сентябре.

Такое заявление Виталий Кличко сделал в эфире Киев24 в среду, 24 июля.

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По словам Кличко, поезда между станциями "Лыбедская" и "Демеевская" могут возобновить движение уже в начале сентября. Мэр столицы надеется, что не возникнет никаких чрезвычайных ситуаций. 

"Сложные, очень сжатые сроки. Делаем все, чтобы за месяц, возможно, в начале сентября движение от станции "Лыбидская" до "Демеевской", на этой ветке, было уже запущено. Работаем 24/7 без выходных, чтобы восстановить движение метрополитена", — отметил Кличко. 

Напомним, в декабре в Киеве остановили движение поездов метро между станциями "Теремки" и "Демеевская". В результате разгерметизации тоннеля между станциями метро "Демеевская" и "Лыбидская" пути быстро затапливались водой.

Также мы писали, что правоохранители озвучили результаты экспертизы, опровергающие заявления КП "Киевский метрополитен" о якобы некачественном строительстве тоннелей между затопленными станциями. Причиной разрушения тоннеля метро явилась его ненадлежащая эксплуатация.

Также мы сообщали, что в Киеве объявили тендер в 14 миллиардов гривен. Планируют построить метро на Виноградаре.

Виталий Кличко ремонт метро транспорт общественный транспорт

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