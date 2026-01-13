Коли у Києві з’явиться світло — дізнатися

Київ без світла. Фото: Новини.LIVE

Заступник міністра енергетики Микола Колісник заявив, що немає ніяких прогнозів щодо того, коли відновлять електропостачання у Києві. Міністерство енергетики України зазначає, що причиною є постійні інтенсивні атаки з боку Росії.

Про це повідомили пресслужба Міненерго та ТСН у вівторок, 13 січня.

Реклама

Читайте також:

Ситуація з електропостачанням у Києві

"Найскладніша ситуація є в столичному регіоні, місті Києві. Вночі, вранці, власне, як зазначав — це наслідок масованого удару по енергооб'єктах. Раніше оприлюднені графіки погодних знеструмлень поки не діють", — наголосив Колісник.

Чиновник вказав, що наразі невідомо, коли у столиці відновлять постачання електроенергії, тому що РФ продовжує інтенсивні атаки. Міненерго зазначає, що ситуація в енергосистемі є складною через постійні ворожі атаки та холодну погоду. Це змусило тимчасово скасувати графіки у Києві та інших областях країни та перейти до аварійних відключень.

"Діють аварійні графіки, оскільки аварійно-відновлювальні роботи тривають і відбуватимуться фактично цілодобово, попри всі складні погодні умови, для того, щоб якомога швидше стабілізувати і перейти в плановий графік. Але ситуація досить складна і ми бачимо, що зараз ніяких прогнозів давати ми не можемо, оскільки ворог продовжує ці інтенсивні атаки", — повідомив заступник міністра.

Допис Міненерго у Telegram. Фото: скриншот

"Попри морози та обстріли, енергетики працюють у режимі 24/7, щоб якнайшвидше полагодити пошкоджене обладнання та стабілізувати систему. Повернення до прогнозованих погодинних відключень – хоча й жорстких графіків – відбудеться одразу після завершення необхідних аварійно-відновлювальних робіт, які не припиняються ні на хвилину", — наголошує міністерство.

Нагадаємо, що міський голова Віталій Кличко 13 січня повідомив, що після чергового обстрілу РФ енергетична ситуація в Києві суттєво погіршилась. Фіксують значний дефіцит електроенергії.

Раніше ми також інформували, що у Києві та області застосували аварійні відключення світла. Обмеження потрібні задля безпеки мереж.