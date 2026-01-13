Когда в Киеве появится свет - узнать

Киев без света. Фото: Новини.LIVE

Заместитель министра энергетики Николай Колесник заявил, что нет никаких прогнозов относительно того. когда восстановят электроснабжение в Киеве. Министерство энергетики Украины отмечает, что причиной являются постоянные интенсивные атаки со стороны России.

Об этом сообщили пресс-служба Минэнерго и ТСН во вторник, 13 января.

Ситуация с электроснабжением в Киеве

"Самая сложная ситуация есть в столичном регионе, городе Киеве. Ночью, утром, собственно, как отмечал — это следствие массированного удара по энергообъектам. Ранее обнародованные графики погодных обесточений пока не действуют", — подчеркнул Колесник.

Чиновник указал, что пока неизвестно, когда в столице восстановят поставки электроэнергии, потому что РФ продолжает интенсивные атаки. Минэнерго отмечает, что ситуация в энергосистеме является сложной из-за постоянных вражеских атак и холодной погоды. Это заставило временно отменить графики в Киеве и других областях страны и перейти к аварийным отключениям.

"Действуют аварийные графики, поскольку аварийно-восстановительные работы продолжаются и будут происходить фактически круглосуточно, несмотря на все сложные погодные условия, для того чтобы как можно быстрее стабилизировать и перейти в плановый график. Но ситуация достаточно сложная и мы видим, что сейчас никаких прогнозов давать мы не можем, поскольку враг продолжает эти интенсивные атаки", — сообщил заместитель министра.

Сообщение Минэнерго в Telegram. Фото: скриншот

"Несмотря на морозы и обстрелы, энергетики работают в режиме 24/7, чтобы как можно быстрее починить поврежденное оборудование и стабилизировать систему. Возвращение к прогнозируемым почасовым отключениям - хотя и жестких графиков — состоится сразу после завершения необходимых аварийно-восстановительных работ, которые не прекращаются ни на минуту", — отмечает министерство.

Напомним, что городской голова Виталий Кличко 13 января сообщил, что после очередного обстрела РФ энергетическая ситуация в Киеве существенно ухудшилась. Фиксируют значительный дефицит электроэнергии.

Ранее мы также информировали, что в Киеве и области применили аварийные отключения света. Ограничения нужны для безопасности сетей.