Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Когда в Киеве появится электроснабжение — ответ Минэнерго

Когда в Киеве появится электроснабжение — ответ Минэнерго

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 17:37
Когда в Киеве появится свет - узнать
Киев без света. Фото: Новини.LIVE

Заместитель министра энергетики Николай Колесник заявил, что нет никаких прогнозов относительно того. когда восстановят электроснабжение в Киеве. Министерство энергетики Украины отмечает, что причиной являются постоянные интенсивные атаки со стороны России.

Об этом сообщили пресс-служба Минэнерго и ТСН во вторник, 13 января.

Реклама
Читайте также:

Ситуация с электроснабжением в Киеве

"Самая сложная ситуация есть в столичном регионе, городе Киеве. Ночью, утром, собственно, как отмечал — это следствие массированного удара по энергообъектам. Ранее обнародованные графики погодных обесточений пока не действуют", — подчеркнул Колесник.

Чиновник указал, что пока неизвестно, когда в столице восстановят поставки электроэнергии, потому что РФ продолжает интенсивные атаки. Минэнерго отмечает, что ситуация в энергосистеме является сложной из-за постоянных вражеских атак и холодной погоды. Это заставило временно отменить графики в Киеве и других областях страны и перейти к аварийным отключениям.

"Действуют аварийные графики, поскольку аварийно-восстановительные работы продолжаются и будут происходить фактически круглосуточно, несмотря на все сложные погодные условия, для того чтобы как можно быстрее стабилизировать и перейти в плановый график. Но ситуация достаточно сложная и мы видим, что сейчас никаких прогнозов давать мы не можем, поскольку враг продолжает эти интенсивные атаки", — сообщил заместитель министра.

Когда в Киеве появится электроснабжение — ответ Минэнерго - фото 1
Сообщение Минэнерго в Telegram. Фото: скриншот

"Несмотря на морозы и обстрелы, энергетики работают в режиме 24/7, чтобы как можно быстрее починить поврежденное оборудование и стабилизировать систему. Возвращение к прогнозируемым почасовым отключениям - хотя и жестких графиков — состоится сразу после завершения необходимых аварийно-восстановительных работ, которые не прекращаются ни на минуту", — отмечает министерство.

Напомним, что городской голова Виталий Кличко 13 января сообщил, что после очередного обстрела РФ энергетическая ситуация в Киеве существенно ухудшилась. Фиксируют значительный дефицит электроэнергии.

Ранее мы также информировали, что в Киеве и области применили аварийные отключения света. Ограничения нужны для безопасности сетей.

Киев электроснабжение отключения света свет отключения
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации