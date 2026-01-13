Відключення світла та опалення у Києві — яка ситуація 13 січня

Генератор на вулиці Києва. Фото: Новини.LIVE

Після чергового ворожого обстрілу енергетична ситуація в Києві суттєво ускладнилася. У столиці фіксують значний дефіцит електроенергії та перебої з опаленням у житлових будинках.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у вівторок, 13 січня.

Яка ситуація з тепло- та електропостачанням у Києві

Мер повідомив, що після сьогоднішнього обстрілу в столиці спостерігається критичний дефіцит електроенергії. Крім того, близько пів тисячі будинків залишилися без опалення.

"Після сьогоднішнього обстрілу в столиці наразі ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють. Але ситуація надзвичайно складна. Що стосується тепла — без опалення зараз близько 500 багатоповерхівок. Ремонтні бригади теж працюють вдень і вночі", — написав Кличко.

Міський голова також спростував інформацію, яка шириться у мережі, про нібито закриття супермаркетів великих торговельних мереж. За його словами, ці повідомлення не відповідають дійсності.

"Також хочу акцентувати на тому, що інформація про нібито закриття супермаркетів великих мереж не відповідає дійсності! Дякую бізнесу, який продовжує працювати, щоб забезпечувати необхідними продуктами і товарами мешканців міста в умовах надзвичайної ситуації", — додав Кличко.

Рух електротранспорту у столиці призупинено

У зв'язку із напруженою ситуацією в енергетиці у Києві призупинили рух тролейбусів та трамваїв.

"У зв'язку з ситуацією, яка склалась в енергосистемі через ворожі обстріли, тимчасово призупинено рух наземного електротранспорту на правому березі Києва. Для збереження транспортного сполучення на окремих напрямках організовано роботу дублюючих автобусних маршрутів", — повідомили у "Київпастранс".

Ситуація зі світлом на Київщині

Як повідомляється на офіційному сайті ДТЕК, у деяких населених пунктах Бучанського району відновлювальні роботи можуть тривати до четверга. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків аварій, однак через складність пошкоджень процес потребує часу.

На тлі тривалих відключень зростає навантаження на інфраструктуру. Громадський діяч Андрій Смолій повідомляє про значні черги на автозаправних станціях в Ірпені та Бучі. За його словами, мешканці масово закуповують пальне для роботи генераторів.

Нагадаємо, вночі та вранці 13 січня російська армія атакувала Київ та область ударними дронами і крилатими ракетами.

На тіл ворожих ударів і погіршення погодних умов на Київщині та у столиці введено екстрені відключення світла.