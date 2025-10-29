Відео
Україна
Команда Кличка видає перепустки звільненим заступникам

Дата публікації: 29 жовтня 2025 17:03
Оновлено: 17:03
Команда Кличка видає перепустки звільненим чиновникам — деталі
Віталій Кличко. Фото: Новини.LIVE

Команда мера Києві Віталія Кличка видає перепустки звільненим заступникам. Відомо, що наразі міський голова перебуває в Страсбурзі. 

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram у середу, 29 жовтня.

Читайте також:

Команда Кличка "повертає" звільнених чиновників

"Поки мер в Страсбурзі його команда видає перепустки звільненим заступникам", — зазначив Ткаченко.

Він також опублікував відповідну заяву, в якій просять надати перепустку для Миколи Поворозника.

Команда Кличка дає перепустки звільненим чиновникам
Заява про перепустку. Фото: t.me/tkachenkotymur

Ткаченко зауважив, що вимушений повідомляти про це, оскільки повернеться Кличко та скаже, що не знав про це.

Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Нагадаємо, у команді Кличка намагаються блокувати розпорядження КМВА про проведення загальнонаціональної хвилини мовчання в центрі міста.

Крім того, директор департаменту фінансів КМДА Володимир Репік зриває план розгортання мобільних укриттів.

Віталій Кличко Київ КМДА чиновники Тимур Ткаченко
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
