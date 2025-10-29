Команда Кличка видає перепустки звільненим чиновникам — деталі

Команда Кличка видає перепустки звільненим заступникам
Команда мера Києві Віталія Кличка видає перепустки звільненим заступникам. Відомо, що наразі міський голова перебуває в Страсбурзі.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram у середу, 29 жовтня.
Команда Кличка "повертає" звільнених чиновників
"Поки мер в Страсбурзі його команда видає перепустки звільненим заступникам", — зазначив Ткаченко.
Він також опублікував відповідну заяву, в якій просять надати перепустку для Миколи Поворозника.
Ткаченко зауважив, що вимушений повідомляти про це, оскільки повернеться Кличко та скаже, що не знав про це.
Нагадаємо, у команді Кличка намагаються блокувати розпорядження КМВА про проведення загальнонаціональної хвилини мовчання в центрі міста.
Крім того, директор департаменту фінансів КМДА Володимир Репік зриває план розгортання мобільних укриттів.
