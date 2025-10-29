Команда Кличко выдает пропуска уволенным чиновникам — детали

Команда Кличко выдает пропуска уволенным заместителям
Команда мэра Киеве Виталия Кличко выдает пропуска уволенным заместителям. Известно, что сейчас городской голова находится в Страсбурге.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram в среду, 29 октября.
Команда Кличко "возвращает" уволенных чиновников
"Пока мэр в Страсбурге его команда выдает пропуска уволенным заместителям", — отметил Ткаченко.
Он также опубликовал соответствующее заявление, в котором просят предоставить пропуск для Николая Поворозника.
Ткаченко отметил, что вынужден сообщать об этом, поскольку вернется Кличко и скажет, что не знал об этом.
Напомним, в команде Кличко пытаются блокировать распоряжение КГГА о проведении общенациональной минуты молчания в центре города.
Кроме того, директор департамента финансов КГГА Владимир Репик срывает план развертывания мобильных укрытий.
