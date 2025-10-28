Заступниця керівника апарату Кличка блокує розпорядження КМВА щодо хвилини мовчання на Хрещатику

Віталій Кличко. Фото: КМДА

Начальниця юридичного управління та заступниця керівника апарату КМДА Леся Верес блокує розпорядження Київської міської військової адміністрації щодо проведення загальнонаціональної хвилини мовчання на Хрещатику. Цим розпорядженням щодня о 9:00 перекривають вулицю для вшанування пам'яті загиблих захисників та мирних жителів.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко у вівторок, 28 жовтня.

Допис Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

КМДА видало розпорядження Тимура Ткаченка як особисту перемогу

"Я доручив Департаменту транспортної інфраструктури напрацювати відповідний проєкт (про загальнонаціональну хвилину мовчання, — Ред.). Тоді КМДА це також видало, як особисту перемогу. Проте зараз Верес замість надати сприяння розвертає документ. У неї недостатньо підстав для такого рішення. Просить звернутися до Київради, можливо депутати якось допоможуть", — йдеться в повідомленні.

Ткаченко наголосив, що у поліції, військових, киян та гостей столиці, які втратили рідних і близьких немає питань до хвилини мовчання.

"Але у Верес питання є... Леся Верес підпорядковувалась Дмитру Загуменному (керівнику апарату Кличка, — Ред.), але в останнього відрядження пішли не по плану. Тепер пані Верес у підпорядкуванні Петра Пантелеєва. Всі вони підзвітні та підконтрольні особисто Віталію Кличку. І всі разом знали та знають, що роблять", – додав очільник КМВА.

Нагадаємо, що Загуменний, зокрема, підозрюється у розтраті коштів на капітальних ремонтах. Також у журналістів з'явилась інформація про його причетність до "сірого" ринку таксі під час комендантської години.

Більше того, на початку жовтня стало відомо, що підлеглий Кличка підробив документи, щоб виїхати з України.

Крім того, відомо про ще один скандал за участю Загуменного. Він у день жалоби за загиблими у столиці внаслідок атаки РФ 24 квітня був на святкуванні дня народження заступника Кличка Дмитра Поворозника.

Додамо, що навколо КМДА розкрито чимало корупційниї скандалів. Одним із таких є операція "Чисте місто".