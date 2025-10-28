Відео
Україна
Команда Кличка блокує хвилину мовчання на Хрещатику

Команда Кличка блокує хвилину мовчання на Хрещатику

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 15:44
Оновлено: 15:53
Заступниця керівника апарату Кличка блокує розпорядження КМВА щодо хвилини мовчання на Хрещатику
Віталій Кличко. Фото: КМДА

Начальниця юридичного управління та заступниця керівника апарату КМДА Леся Верес блокує розпорядження Київської міської військової адміністрації щодо проведення загальнонаціональної хвилини мовчання на Хрещатику. Цим розпорядженням щодня о 9:00 перекривають вулицю для вшанування пам'яті загиблих захисників та мирних жителів. 

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко у вівторок, 28 жовтня.

Читайте також:
ткаченко
Допис Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

КМДА видало розпорядження Тимура Ткаченка як особисту перемогу

"Я доручив Департаменту транспортної інфраструктури напрацювати відповідний проєкт (про загальнонаціональну хвилину мовчання, Ред.). Тоді КМДА це також видало, як особисту перемогу. Проте зараз Верес замість надати сприяння розвертає документ. У неї недостатньо підстав для такого рішення. Просить звернутися до Київради, можливо депутати якось допоможуть", — йдеться в повідомленні.

Ткаченко наголосив, що у поліції, військових, киян та гостей столиці, які втратили рідних і близьких немає питань до хвилини мовчання.

"Але у Верес питання є... Леся Верес підпорядковувалась Дмитру Загуменному (керівнику апарату Кличка, Ред.), але в останнього відрядження пішли не по плану. Тепер пані Верес у підпорядкуванні Петра Пантелеєва. Всі вони підзвітні та підконтрольні особисто Віталію Кличку. І всі разом знали та знають, що роблять", – додав очільник КМВА.

Нагадаємо, що Загуменний, зокрема, підозрюється у розтраті коштів на капітальних ремонтах. Також у журналістів з'явилась інформація про його причетність до "сірого" ринку таксі під час комендантської години. 

Більше того, на початку жовтня стало відомо, що підлеглий Кличка підробив документи, щоб виїхати з України.

Крім того, відомо про ще один скандал за участю Загуменного. Він у день жалоби за загиблими у столиці внаслідок атаки РФ 24 квітня був на святкуванні дня народження заступника Кличка Дмитра Поворозника.

Додамо, що навколо КМДА розкрито чимало корупційниї скандалів. Одним із таких є операція "Чисте місто".

Віталій Кличко скандал КМДА Київрада хвилина мовчання Тимур Ткаченко КМВА
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
