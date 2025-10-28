Відео
Головна Київ У Кличка зривають план по мобільним укриттям, — Ткаченко

У Кличка зривають план по мобільним укриттям, — Ткаченко

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 15:28
Оновлено: 15:54
Чиновник з команди Кличка зриває план по укриттям, — Ткаченко
Мер Києва Віталій Кличко.Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Директор департаменту фінансів Київської міської державної адміністрації (КМДА) Володимир Репік зриває план розгортання системи мобільних укриттів у столиці. В місті мало укриттів через "крючки", які створює мер Віталій Кличко.

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко у Telegram 28 жовтня. 

Читайте також:

Хто заважає розгортати мобільні укриття у Києві

Ткаченко розповів, що мерія вимагає, аби вироби для мобільних укриттів закуповували виключно апарати районних державних адміністрацій. За його словами, такі роз'яснення за підписом Репіка отримали РДА.

"Це бомба, яку фінансисти мерії свідомо підкладають під райони, адже апарати нічого крім паперу, кнопок і компʼютерів не купують", — йдеться у повідомленні. 

Очільник КМВА наголосив, що закупівлі інженерних споруд мають здійснювати структурні підрозділи, які мають підготовлених фахівців у сфері закупівель, і які розуміються в будівельних конструкціях. Ткаченко зазначив, що РДА в усіх попередніх випадках мали виключне право визначити, хто саме буде це робити, але
"тепер мерія ультимативно не залишає вибору".

"Репік підпорядковується Петру Пантелеєву, заступнику мера Кличка. Обидва чиновники призначаються з волі особисто Кличка, підконтрольні йому повністю. Вони всі знають, що роблять — зривають появу хоч одного мобільного укриття. Головам РДА так і сказали: ви це придумали з начальником КМВА, тепер придумайте, як поставити ці укриття. Хоча раніше мер новину про встановлення укриттів показав як особисту перемогу. Коли наступного разу Кличко буде писати про прильоти, наприклад, в Деснянському районі — всі знатимуть, що укриттів там мало саме через крючки, які мер і створює", — заявив голова Київської міської військової адміністрації. 

Мобільні укриття у Києві
Скриншот допису Тимура Ткаченка

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на розміщення мобільних укриттів у Києві виділили 500 млн грн. Перш за все вони будуть розміщені у тих місцях та районах, які найчастіше потерпають від обстрілів. 

Після років бездіяльності Кличко змінив думку щодо укриттів у столиці. Міський голова уперше за чотири роки погодився пришвидшити процедуру будівництва сховищ. 

За словами Кличка, у місті має з'явитися 500 мобільних укриттів у різних районах. Виконавці мають врахувати щільність забудови, кількість населення та наявність існуючих сховищ.

Віталій Кличко Київ КМДА будівництво укриття Тимур Ткаченко
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
