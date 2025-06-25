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Головна Київ У Києві впроваджують електронний документообіг у КМДА — Ткаченко

У Києві впроваджують електронний документообіг у КМДА — Ткаченко

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Дата публікації: 25 червня 2025 20:28
Електронний документообіг у КМДА — Ткаченко надав подробиці
Начальник КМВА Тимур Ткаченко. Фото: t.me/tkachenkotymur
Ключові моменти Електронний документообіг з'явиться у КМДА

Київська міська військова адміністрація переходить на повністю електронний документообіг. Всі звернення, документи на підпис та інші службові матеріали надалі передаватимуться виключно в цифровому форматі.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

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Пост Ткаченка. Фото: скриншот

Електронний документообіг з'явиться у КМДА

У КМВА наголошують, що таке рішення ухвалене з метою усунення затримок, пов’язаних із паперовою бюрократією, а також для забезпечення прозорості процедур і дотримання визначених строків розгляду документів.

"Не може бути ситуацій, коли критично важливі звернення від підприємств розглядаються місяцями замість встановлених десяти днів", — заявив Ткаченко.

Він також підкреслив, що паперові носії, які тривалий час залишалися без руху, більше не використовуватимуться в процесі погодження та підписання документів.

Очільник КМВА вказав на необхідність запровадження цифрового контролю за кожним етапом опрацювання звернень, що має унеможливити маніпуляції щодо начебто затримок або відмов у підписанні з боку керівництва адміністрації.

"Цифровий слід, прозорі терміни та електронна історія — це гарантія відповідальності та ефективності в роботі органів міської влади", — наголосив Ткаченко.

Нагадаємо, що начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко ініціював звернення до Служби безпеки України з проханням провести ретельну перевірку діяльності команди міського голови Віталія Кличка. Метою цієї перевірки є з’ясування фактів можливого фінансування та розповсюдження матеріалів, які завдають шкоди репутації Збройних сил України та сприяють їх дискредитації.

Раніше ми інформували, що СБУ викрила розкрадання бюджету на будівництві мосту в Києві.

Київ Київська військова адміністрація документи Тимур Ткаченко КМВА
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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