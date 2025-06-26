Дело руководителей Киевзеленстроя об откатах на 3 млн грн передали в суд

Следственные действия у подозреваемых. Фото: Киевская городская прокуратура

Киевская городская прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении трех должностных лиц коммунального объединения Киевзеленстрой, которых обвиняют в создании преступной организации и систематическом получении взяток. Среди обвиняемых — генеральный директор предприятия, его первый заместитель и заместитель начальника управления капитальных вложений.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

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Руководители Киевзеленстроя организовали схему с откатами

Следствие считает, что руководители КО "Киевзеленстрой" организовали преступную схему с целью получения "откатов" в размере 15% от суммы каждого перечисления предпринимателям, которые выполняли работы для коммунального объединения.

По данным прокуратуры, подрядчики, заключив договоры с Киевзеленстроем, получали требование платить взятку за подписание актов выполненных работ, при этом никакой проверки их объемов и качества не проводилось. Те предприниматели, которые соглашались на эти условия, в дальнейшем имели преференции при участии в тендерах и выполнении новых заказов.

Зато бизнесмены, которые отказывались платить "откаты", к сотрудничеству больше не допускались. Таким образом, по версии следствия, в системе коммунального предприятия действовала отработанная модель давления на бизнес и коррупционного обогащения руководящего состава.

В рамках досудебного расследования было зафиксировано не менее десяти фактов выдвижения требований о передаче неправомерной выгоды и пять задокументированных эпизодов ее получения. Общая сумма взяток, которые удалось установить, превышает 3 миллиона гривен.

Напомним, в КГГА введут электронный документооборот, чтобы все подписи, приказы и другие документы передавались только в электронном формате, а не из рук в руки.

Также в Киеве расследуют, как коммунальное предприятие потратило миллион за землю, которой по факту не пользовались.