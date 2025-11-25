Обстріл Києва 25 листопада — які наслідки

Наслідки обстрілів Києва. Фото: Новини.LIVE

Російські війська у ніч проти 25 листопада атакували Київ дронами та ракетами. Внаслідок цього є загиблі та поранені, також пошкоджені житлові будинки.

Наслідки обстрілів Києва — дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Наслідки обстрілу Києва 25 листопада

Внаслідок російських обстрілів Києва загинули шестеро людей. Ще 14 осіб отримали поранення. З них щонайменше восьмеро були госпіталізовані, серед них 7-річний хлопчик.

Пошкоджений будинок після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Наслідки обстрілів Києва. Фото: Новини.LIVE

Пошкодження після атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

РФ атакувала Київ. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджена будівля внаслідок атаки росіян. Фото: Новини.LIVE

РФ атакувала цивільну інфраструктуру в Києві. Фото: Новини.LIVE

Крім того, є пошкодження житлових будинків та падіння уламків у 13 локаціях в різних районах міста.

Наразі на місцях працюють рятувальники та інші відповідні служби.

Нагадаємо, після обстрілів 25 листопада у Києві запровадили екстрені відключення світла. Росіяни атакували енергооб'єкти.

Крім того, в столиці обмежили теплопостачання після атаки Росії. Подача тепла обмежена для споживачів Печерського й Голосіївського районів.