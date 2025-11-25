Відео
Відео

Головна Київ Комбінований удар по Києву — фоторепортаж Новини.LIVE

Комбінований удар по Києву — фоторепортаж Новини.LIVE

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 11:37
Оновлено: 11:38
Обстріл Києва 25 листопада — які наслідки
Наслідки обстрілів Києва. Фото: Новини.LIVE

Російські війська у ніч проти 25 листопада атакували Київ дронами та ракетами. Внаслідок цього є загиблі та поранені, також пошкоджені житлові будинки.

Наслідки обстрілів Києва — дивіться у фоторепортажі Новини.LIVE.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Києва 25 листопада

Внаслідок російських обстрілів Києва загинули шестеро людей. Ще 14 осіб отримали поранення. З них щонайменше восьмеро були госпіталізовані, серед них 7-річний хлопчик.

Удар по Києву вночі 25 листопада
Пошкоджений будинок після обстрілу. Фото: Новини.LIVE
Наслідки обстрілу Києва 25 листопада
Наслідки обстрілів Києва. Фото: Новини.LIVE
Київ обстріляли 25 листопада
Пошкодження після атаки РФ. Фото: Новини.LIVE
Атака на Київ 25 листопада
РФ атакувала Київ. Фото: Новини.LIVE
Удар по Києву 25 листопада
Пошкоджена будівля внаслідок атаки росіян. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Києва 25 листопада
РФ атакувала цивільну інфраструктуру в Києві. Фото: Новини.LIVE

Крім того, є пошкодження житлових будинків та падіння уламків у 13 локаціях в різних районах міста. 

Наразі на місцях працюють рятувальники та інші відповідні служби. 

Нагадаємо, після обстрілів 25 листопада у Києві запровадили екстрені відключення світла. Росіяни атакували енергооб'єкти.

Крім того, в столиці обмежили теплопостачання після атаки Росії. Подача тепла обмежена для споживачів Печерського й Голосіївського районів.

Київ обстріли ракети дрони війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
