Україна
Удар по Києву — кількість жертв знову зросла

Удар по Києву — кількість жертв знову зросла

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 07:58
Оновлено: 08:16
Обстріл Києва 25 листопада — кількість жертв зросла
Наслідки обстрілів Києва. Фото: Нацполіція

Внаслідок обстрілів Києва 25 листопада, у Святошинському районі загинули чотири людини. Ще щонайменше троє людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

Обстріл Києва 25 листопада

Ткаченко розповів, що на локації у Святошинському районі загинули чотири людини. Ще щонайменше троє осіб — отримали поранення. 

"Росіяни цілеспрямовано цілять по цивільній інфраструктурі та житлу. Цинічний терор", — наголосив очільник КМВА. 

Київ обстріляли 25 листопада
Наразі повітряна тривога у столиці триває, киян просять не покидати укриття до відбою. Руйнування є також у Дніпровському та Дарницькому районах.

Водночас омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що наразі відомо про шістьох загиблих у Києві. 

"Цієї ночі Київ та область знову опинилися під жорстокою атакою російського агресора. Ворог завдав ударів по житлових будинках, де жили звичайні мирні люди. На жаль, унаслідок обстрілу загинули шестеро людей, є поранені", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, російські війська 25 листопада влучили у дві багатоповерхівки у Києві. На місці працюють відповідні служби. 

Під ворожим вогнем також була Київська область. Там постраждала 14-річна дівчинка.

Київ обстріли рятувальники війна в Україні жертви
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
