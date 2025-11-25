Обстріл Києва 25 листопада — кількість жертв зросла

Наслідки обстрілів Києва. Фото: Нацполіція

Внаслідок обстрілів Києва 25 листопада, у Святошинському районі загинули чотири людини. Ще щонайменше троє людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

Обстріл Києва 25 листопада

Ткаченко розповів, що на локації у Святошинському районі загинули чотири людини. Ще щонайменше троє осіб — отримали поранення.

"Росіяни цілеспрямовано цілять по цивільній інфраструктурі та житлу. Цинічний терор", — наголосив очільник КМВА.

Наразі повітряна тривога у столиці триває, киян просять не покидати укриття до відбою. Руйнування є також у Дніпровському та Дарницькому районах.

Водночас омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що наразі відомо про шістьох загиблих у Києві.

"Цієї ночі Київ та область знову опинилися під жорстокою атакою російського агресора. Ворог завдав ударів по житлових будинках, де жили звичайні мирні люди. На жаль, унаслідок обстрілу загинули шестеро людей, є поранені", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська 25 листопада влучили у дві багатоповерхівки у Києві. На місці працюють відповідні служби.

Під ворожим вогнем також була Київська область. Там постраждала 14-річна дівчинка.