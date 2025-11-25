Обстріл Києва 25 листопада — кількість жертв зросла

Удар по Києву — кількість жертв знову зросла
Внаслідок обстрілів Києва 25 листопада, у Святошинському районі загинули чотири людини. Ще щонайменше троє людей отримали поранення.
Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.
Обстріл Києва 25 листопада
Ткаченко розповів, що на локації у Святошинському районі загинули чотири людини. Ще щонайменше троє осіб — отримали поранення.
"Росіяни цілеспрямовано цілять по цивільній інфраструктурі та житлу. Цинічний терор", — наголосив очільник КМВА.
Наразі повітряна тривога у столиці триває, киян просять не покидати укриття до відбою. Руйнування є також у Дніпровському та Дарницькому районах.
Водночас омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що наразі відомо про шістьох загиблих у Києві.
"Цієї ночі Київ та область знову опинилися під жорстокою атакою російського агресора. Ворог завдав ударів по житлових будинках, де жили звичайні мирні люди. На жаль, унаслідок обстрілу загинули шестеро людей, є поранені", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські війська 25 листопада влучили у дві багатоповерхівки у Києві. На місці працюють відповідні служби.
Під ворожим вогнем також була Київська область. Там постраждала 14-річна дівчинка.
