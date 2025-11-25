Опалення в Києві обмежили 25 листопада через атаку РФ

У Києві обмежили теплопостачання після атаки Росії
У Києві 25 листопада внаслідок обстрілів обмежили надання послуги теплопостачання. Комунальні служби ліквідовують наслідки атаки.
Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМДА).
Теплопостачання в Києві 25 листопада
У КМДА розповіли, що наразі подача тепла обмежена для споживачів Печерського й Голосіївського районів і частини будівель у Шевченківському, Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах.
"Комунальні служби ліквідовують наслідки атаки і в найкоротші терміни повернуть тепло в будинки", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві відомо про шістьох загиблих внаслідок обстрілів РФ. Ще щонайменше троє людей отримали поранення.
Крім того, у Повітряних силах повідомляли, що російський дрон перетнув кордон з Румунією.
Читайте Новини.LIVE!