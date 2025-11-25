Відео
Головна Київ У Києві обмежили теплопостачання після атаки Росії

У Києві обмежили теплопостачання після атаки Росії

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 08:47
Оновлено: 08:47
Опалення в Києві обмежили 25 листопада через атаку РФ
Наслідки обстрілів Києва. Фото: Новини.LIVE

У Києві 25 листопада внаслідок обстрілів обмежили надання послуги теплопостачання. Комунальні служби ліквідовують наслідки атаки.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМДА). 

Читайте також:

Теплопостачання в Києві 25 листопада

У КМДА розповіли, що наразі подача тепла обмежена для споживачів Печерського й Голосіївського районів і частини будівель у Шевченківському, Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах.

"Комунальні служби ліквідовують наслідки атаки і в найкоротші терміни повернуть тепло в будинки", — йдеться у повідомленні. 

Теплопостачання у Києві 25 листопада
Скриншот допису КМДА

Нагадаємо, у Києві відомо про шістьох загиблих внаслідок обстрілів РФ. Ще щонайменше троє людей отримали поранення.

Крім того, у Повітряних силах повідомляли, що російський дрон перетнув кордон з Румунією

Київ обстріли газ теплопостачання війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
