Опалення в Києві обмежили 25 листопада через атаку РФ

У Києві 25 листопада внаслідок обстрілів обмежили надання послуги теплопостачання. Комунальні служби ліквідовують наслідки атаки.

Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації (КМДА).

Теплопостачання в Києві 25 листопада

У КМДА розповіли, що наразі подача тепла обмежена для споживачів Печерського й Голосіївського районів і частини будівель у Шевченківському, Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах.

"Комунальні служби ліквідовують наслідки атаки і в найкоротші терміни повернуть тепло в будинки", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві відомо про шістьох загиблих внаслідок обстрілів РФ. Ще щонайменше троє людей отримали поранення.

Крім того, у Повітряних силах повідомляли, що російський дрон перетнув кордон з Румунією.