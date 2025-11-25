Обстрел Киева 25 ноября — какие последствия

Последствия обстрелов Киева. Фото: Новини.LIVE

Российские войска в ночь на 25 ноября атаковали Киев дронами и ракетами. В результате есть погибшие и раненые, также повреждены жилые дома.

Последствия обстрелов Киева — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

Последствия обстрела Киева 25 ноября

В результате российских обстрелов Киева погибли шесть человек. Еще 14 человек получили ранения. Из них по меньшей мере восемь были госпитализированы, среди них 7-летний мальчик.

Поврежденный дом после обстрела. Фото: Новини.LIVE

Последствия обстрелов Киева. Фото: Новини.LIVE

Повреждения после атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

РФ атаковала Киев. Фото: Новини.LIVE

Поврежденное здание в результате атаки россиян. Фото: Новини.LIVE

РФ атаковала гражданскую инфраструктуру в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, есть повреждения жилых домов и падение обломков в 13 локациях в разных районах города.

Сейчас на местах работают спасатели и другие соответствующие службы.

Напомним, после обстрелов 25 ноября в Киеве ввели экстренные отключения света. Россияне атаковали энергообъекты.

Кроме того, в столице ограничили теплоснабжение после атаки России. Подача тепла ограничена для потребителей Печерского и Голосеевского районов.