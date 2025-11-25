Видео
Видео

Комбинированный удар по Киеву — фоторепортаж Новини.LIVE

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 11:37
обновлено: 11:38
Обстрел Киева 25 ноября — какие последствия
Последствия обстрелов Киева. Фото: Новини.LIVE

Российские войска в ночь на 25 ноября атаковали Киев дронами и ракетами. В результате есть погибшие и раненые, также повреждены жилые дома.

Последствия обстрелов Киева — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

Читайте также:

Последствия обстрела Киева 25 ноября

В результате российских обстрелов Киева погибли шесть человек. Еще 14 человек получили ранения. Из них по меньшей мере восемь были госпитализированы, среди них 7-летний мальчик.

Удар по Києву вночі 25 листопада
Поврежденный дом после обстрела. Фото: Новини.LIVE
Наслідки обстрілу Києва 25 листопада
Последствия обстрелов Киева. Фото: Новини.LIVE
Київ обстріляли 25 листопада
Повреждения после атаки РФ. Фото: Новини.LIVE
Атака на Київ 25 листопада
РФ атаковала Киев. Фото: Новини.LIVE
Удар по Києву 25 листопада
Поврежденное здание в результате атаки россиян. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Києва 25 листопада
РФ атаковала гражданскую инфраструктуру в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, есть повреждения жилых домов и падение обломков в 13 локациях в разных районах города.

Сейчас на местах работают спасатели и другие соответствующие службы.

Напомним, после обстрелов 25 ноября в Киеве ввели экстренные отключения света. Россияне атаковали энергообъекты.

Кроме того, в столице ограничили теплоснабжение после атаки России. Подача тепла ограничена для потребителей Печерского и Голосеевского районов.

Киев обстрелы ракеты дроны война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
