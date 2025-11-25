Обстрел Киева 25 ноября — какие последствия

Комбинированный удар по Киеву — фоторепортаж Новини.LIVE
Российские войска в ночь на 25 ноября атаковали Киев дронами и ракетами. В результате есть погибшие и раненые, также повреждены жилые дома.
Последствия обстрелов Киева — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.
Последствия обстрела Киева 25 ноября
В результате российских обстрелов Киева погибли шесть человек. Еще 14 человек получили ранения. Из них по меньшей мере восемь были госпитализированы, среди них 7-летний мальчик.
Кроме того, есть повреждения жилых домов и падение обломков в 13 локациях в разных районах города.
Сейчас на местах работают спасатели и другие соответствующие службы.
Напомним, после обстрелов 25 ноября в Киеве ввели экстренные отключения света. Россияне атаковали энергообъекты.
Кроме того, в столице ограничили теплоснабжение после атаки России. Подача тепла ограничена для потребителей Печерского и Голосеевского районов.
