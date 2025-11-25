Відео
Головна Київ Комбінований удар по Києву — є постраждалі та врятовані

Комбінований удар по Києву — є постраждалі та врятовані

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 03:12
Оновлено: 03:57
Унаслідок обстрілу Києва вночі 25 листопада 2025 року постраждали люди
Термінова новина

Уночі у вівторок, 25 листопада, росіяни завдали ракетних і дронових ударів по Києву. Унаслідок обстрілу є пошкодження будинків і травмовані.

Про це повідомив начальник Київської МВА Тимур Ткаченко.

Читайте також:

Наслідки обстрілу Києва вночі 25 листопада 

У Печерському районі зазнали пошкоджень чотири поверхи 22-поверхового будинку: від четвертого до сьомого. Інформація про потерпілих не надходила. У Дніпровському районі спалахнула сильна пожежа на останніх поверхах дев'ятиповерхівки. Горять балкони. По допомогу звернулися четверо постраждалих. Щонайменше вісьмох людей вдалося врятувати.

ОНОВЛЕНО: О 03:29 у ДСНС Києва повідомили, що внаслідок обстрілу постраждали четверо людей. Ще дев'ятьох врятували. У Печерському районі рятувальники загасили пожежу на п'ятому поверсі 22-поверхового будинку. Врятували одну людину. Наразі триває розбір конструкцій. 

У Дніпровському районі врятували вісьмох мешканців дев'ятиповерхівки, в яку було влучання. Ще четверо потерпілих самостійно звернулися до медиків. За іншою адресою було влучання у двоповерхову будівлю. Пожежа не спалахнула. 

У Дарницькому районі уламки впали на відкритій території приватного сектору.

ОНОВЛЕНО: О 03:53 Тимур Ткаченко повідомив, що кількість постраждалих зросла до шістьох людей. Двох потерпілих госпіталізували.

Новина доповнюється

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
