В результате обстрела Киева ночью 25 ноября 2025 года пострадали люди

Ночью во вторник, 25 ноября, россияне нанесли ракетные и дроновые удары по Киеву. В результате обстрелов есть повреждения домов и травмированные.

Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко.

Последствия обстрела Киева ночью 25 ноября

В Печерском районе получили повреждения четыре этажа 22-этажного дома: от четвертого до седьмого. Информация о пострадавших не поступала. В Днепровском районе вспыхнул сильный пожар на последних этажах девятиэтажки. Горят балконы. За помощью обратились четверо пострадавших. По меньшей мере восьмерых человек удалось спасти.

ОБНОВЛЕНО: В 03:29 в ГСЧС Киева сообщили, что в результате обстрела пострадали четыре человека. Еще девять человек спасли. В Печерском районе спасатели потушили пожар на пятом этаже 22-этажного дома. Спасли одного человека. На данный момент продолжается разбор конструкций.

В Днепровском районе спасли восьмерых жителей девятиэтажки, в которую было попадание. Еще четверо пострадавших самостоятельно обратились к медикам. По другому адресу было попадание в двухэтажное здание. Пожар не вспыхнул.

В Дарницком районе обломки упали на открытой территории частного сектора.

ОБНОВЛЕНО: В 03:53 Тимур Ткаченко сообщил, что количество пострадавших возросло до шести человек. Двух пострадавших госпитализировали.

