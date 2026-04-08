Комендантська година на Великдень: чи буде нічна служба у Києві

Правоохоронці біля храму на Великдень. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Києві на Великдень комендантська година залишиться без змін. Водночас частина храмів планує проводити нічні богослужіння для вірян. У поліції закликають містян заздалегідь планувати відвідування церков і враховувати обмеження, які нині діють.

Про це повідомила речниця поліції Києва Ганна Страшок в ефірі "Київський час".

У Києві діятиме комендантська година на Великдень

Речниця поліції Києва Ганна Страшок зазначила, що більшість служб на Великдень у столичних храмах проходитимуть у вечірній час та вранці наступного дня.

Водночас деякі церкви організують богослужіння протягом усієї ночі.

За її словами, тим, хто планує відвідати нічну службу, варто завчасно уточнити, де саме вона відбуватиметься. Це допоможе уникнути непорозумінь і правильно спланувати час.

У поліції також наголосили, що з розумінням ставляться до ситуацій, коли люди змушені залишати храми вночі. Водночас киян просять відповідально підходити до таких візитів і заздалегідь оцінювати свої можливості, якщо планують перебувати у церкві всю ніч.

"Комендантська година ніяк вона не змінюється, вона у столиці діє з 00:00 до 5:00 ранку. Ми проводили роботу з настоятелями храмів щодо того, щоб вони утримувались від проведення нічних богослужінь. У більшість з них (храмів, — Ред.) служба відбуватиметься до вечора і на наступний день зранку, але є такі, де служба відбуватиметься протягом всієї ночі.

Якщо громадяни планують до неї долучитися, їм слід заздалегідь дізнатися цю інформацію і вже враховувати її. Або встигнути до початку комендантської години прибути додому, або вже під час її початку, з того часу, як вона почалась, знаходитись в приміщенні церкви", — пояснила представниця поліції Києва.

У Києві посилять безпеку на Великдень: чергуватиме поліція

У Києві під час Великодніх свят посилять заходи безпеки.

Як відомо, богослужіння відбудуться приблизно у 160 храмах, де чергуватимуть правоохоронці. У поліції попереджають про додаткові перевірки та просять містян поставитися до цього з розумінням.

Речниця поліції Києва Ганна Страшок повідомила, що на період свят у столиці збільшать кількість патрулів. Особливу увагу приділятимуть храмам, прилеглим територіям та місцям масового скупчення людей.

За її словами, правоохоронці можуть вибірково перевіряти громадян, щоб запобігти можливим провокаціям і забезпечити порядок.

Пояснюючи деталі таких заходів, вона зазначила:

"Це може бути як перевірка документів, так і поверхнева перевірка або огляд якихось речей. Тобто, ми просимо вірян з розумінням поставитися до цих заходів, сприяти працівникам поліції у виконанні службових обов'язків".

Нещодавно кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн проінспектував магазини у Києві та дізнався, які ціна на великодні паски цього року. Ціни на окремі варіанти сягають кількох тисяч гривень, зокрема преміальні вироби коштують до 5000 грн. Водночас у продажу залишаються і більш доступні варіанти для покупців — від 65 до 200 грн.

Також Новини.LIVE інформували, що у Києві в одному із супермаркетів помітили паску з ціною 99 999 гривень. Така вартість була вказана на сайті магазину. Ймовірно, сталася технічна помилка.